Centenares de jóvenes participan en una nueva protesta contra un acto de Vox en A Coruña, que finaliza sin incidentes

Decenas de personas durante una concentración antifascista, a 31 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Buxadé defiende la ilegalización del ‘movimiento antifascista’: "Las calles ni son suyas, ni lo han sido nunca, ni lo van a ser jamás".- M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han concentrado este sábado en la Praza de Lugo, en A Coruña, en protesta por la presencia del jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, que acudió a la ciudad herculina para mantener un encuentro entre afiliados y simpatizantes.

La protesta, que transcurrió sin incidentes, fue convocada por la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), Erguer y el Sindicato de Vivenda. Comenzó justo una hora antes de que Buxadé visitase una mesa informativa instalada en la Praza de Pontevedra, a escasos metros del lugar donde se produjo la concentración.

Esta nueva convocatoria sigue los pasos de la que tuvo lugar la semana pasada debido a una visita del líder de Vox, Santiago Abascal, que, a diferencia de la de este sábado, finalizó con disturbios y cargas policiales contra los manifestantes. Además, en la mañana de este mismo sábado, unas 200 personas protestaron por la presencia de Buxadé en Ferrol, a donde acudió antes de ir hasta la capital de provincia.

CIERRE DE COMERCIOS Y FINAL SIN INCIDENTES

Durante la tarde de este 31 de octubre, los jóvenes desplegaron en A Coruña una pancarta bajo el lema 'Contra el fascismo, ningún paso atrás' y avanzaron por la Praza de Lugo en dirección al lugar al que iba a acudir Buxadé, aunque se detuvieron a una amplia distancia de este.

Allí, ante un amplio cordón de la Policía Nacional, entonaron cánticos como "Aquí están los antifascistas", "Pase lo que pase, unidad de clase" y, entre otros, "No, no, no, aquí no pasa VOX".

A medida que los manifestantes fueron avanzado, los establecimientos abiertos bajaron sus verjas y cerraron la puerta. Finalmente, en torno a las 19.00 horas, los jóvenes finalizaron el acto de protesta sin que se produjese ningún tipo de incidente.

"RECHAZO A LOS DISCURSOS DE ODIO"

Antes de empezar, una de las militantes de la Coordinadora da Mocidade Socialista, señaló, en declaraciones a los medios, que la movilización tenía como fin señalar el "rechazo" ante los "discursos de odio que está tratando de esparcir Vox" en la ciudad.

"Estamos aquí como antifascistas, no para que cunda el pánico, sino porque no vamos a permitir que los discursos racistas, homófobos, misóginos, que intentan traer a nuestras ciudades, sigan pasando con impunidad sin que nadie les plante cara y muestre su rechazo", subrayó.

Además, apuntó directamente a las responsabilidades políticas de "quienes ceden los espacios públicos que son de todos" a estas personas que "difunden esos nocivos mensajes". "No vamos a permitir que esos mensajes se paseen por nuestros barrios, que son nuestros y de nadie más, sin que tengan una respuesta clara del antifascismo gallego organizado", zanjó.

FOLLETOS CON "INFORMACIÓN DE SEGURIDAD"

Antes de comenzar la protesta, repartieron a los presentes un folleto con "información de seguridad", con la que aconsejaban a los manifestantes que, ante la posibilidad de carga, "no corriesen y escuchasen a las personas identificadas encargadas del servicio de orden".

Asimismo, avanzaron que, "si la policía provoca que la situación se salga del marco previsto", la protesta sería desconvocada y se anunciaría un nuevo punto de encuentro, un escenario que finalmente no se dio.

En el mismo folleto remarcaron que su intención era mostrar un "movimiento de masas vivo" y que "existe una alternativa de clase organizada ante el fascismo". "Utilizamos la calle para reforzar la organización antifascista, no para disturbios sin horizonte claro a medio plazo", expusieron.