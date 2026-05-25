Centenares de trabajadores de la recogida de basura piden al gobierno de Vigo que medie con la concesionaria

Empleados del servicio de basura de Vigo protestando a las puertas del Ayuntamiento. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadores de FCC, la concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria del Ayuntamiento de Vigo, han protestado este lunes en la plaza del Rey para pedir al gobierno local mediación para que la empresa se siente a negociar con ellos el nuevo convenio.

Sobre las 11.00 horas de esta mañana, los empleados comenzaron a aglutinarse en las puertas del Ayuntamiento olívico, llenando la plaza de basura y gritando 'Sí, sí, sí, os do lixo están aquí' (los de la basura están aquí), o 'Alcalde, escoita, o lixo está en loita' (alcalde, escucha, la basura está en lucha).

Con petardos y bengalas, los trabajadores se han concentrado en la que es la segunda jornada de huelga indefinida, que comenzó este domingo, para exigir un convenio "digno".

Al respecto, el presidente del comité de empresa y del comité de huelga, Suso Diz (CIG), ha explicado ante los medios de comunicación que llevan varios meses negociando este documento, pero las posturas están "encalladas".

Él ha criticado el "chantaje" de la empresa, que antes de levantarse del último encuentro les dijo que deberían renunciar a la jubilación parcial para seguir negociando. "Por ahí no vamos a pasar", ha reivindicado Diz, subrayando que el servicio de recogida de basura dispone de jubilación parcial a partir de los 63 años desde hace más de 20 años y se trata de un "derecho adquirido" que no piensan ni suprimir ni retrasar, subrayando que son trabajadores que viven "a la intemperie".

OFERTA

Otro punto de conflicto es la oferta salarial, ofreciendo la concesionaria un 5% de subida a cuatro años, con un 0% este 2026, un 1,5% en 2027 y 2028 y un 2% en 2029 y sin revisión salarial al IPC.

Diz ha dicho que los precios subirán solo este año cerca de un 4%, con lo que la subida a cuatro años prácticamente "será comida" en 2026, por lo que los sindicatos convocantes (CIG, USO y CC.OO.) piden un incremento de los sueldos ligado al IPC.

Por todo ello y, al no haber ningún acercamiento por parte de la empresa para seguir negociando, han pedido al gobierno local que solicite a la empresa que se siente a la mesa con los empleados para tratar de acabar con el conflicto.

Suso Diz ha recordado que son cerca de 600 personas las que trabajan en el servicio de recogida de basura de Vigo, incluyendo personal administrativo.

En la actualidad, los servicios mínimos garantizan la recogida en hospitales, escuelas, plazas y mercados y zonas especialmente sensibles, ha apuntado, mientras que el seguimiento de la huelga es del 100%. Así, calculan que se quedan en las calles unas 250 toneladas de basura cada día, que ya se empiezan a notar en los contenedores desbordados.