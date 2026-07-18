Centenares de vecinos de la ría de Baldaio se concentran para pedir a la Xunta medidas ante el taponamiento del canal

Vecinos se concentran en la ría de Baldaio, en Carballo - CEDIDA/EP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de vecinos de la ría de Baldaio, en Carballo (A Coruña) se han armado con palas y han salido a la calle para concentrarse y pedir a la Xunta medidas "urgentes" ante el taponamiento de la misma. "Si la ría muere, muere una parte de todos nosotros", han asegurado.

'Baldaio quiere respirar, abrir el canal ya' y 'Baldaio vivo, solución ya' han sido algunas de las consignas clamadas durante la concentración, a la que han asistido, según fuentes consultadas, cerca de mil personas.

En un manifiesto difundido a los medios de comunicación y dirigido a la Xunta y a los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, los vecinos han reivindicado el valor natural de la ría de Baldaio, un "santuario de la biodiversidad" en el que anidan especies protegidas y descansan aves migratorias.

Sin embargo, han alertado que el cierre del canal, desde el pasado mes de mayo, provoca consecuencias sobre la fauna, al calentarse el agua y reducirse el oxígeno de ella hasta desaparecer. Como consecuencia, los animales quedan sin alimento y la flora dunar y de marisma "sufre un impacto irreversible".

Una realidad de la que ya había alertado el BNG de Carballo en una nota de prensa, en la que exponía la aparición de peces muertos en la ría y la "alarmante deterioración y cambio de color" del agua, provocada por el cierre del canal.

En este contexto, los vecinos, entre los que estaba el propio alcalde de la localidad, Daniel Pérez (BNG), han exigido a la Xunta, portando de forma simbólica palas, la apertura "inmediata y de emergencia" del canal, remarcando que "no hay tiempo" para burocracias ni para discursos políticos mientras la vida de animales, plantas y marisco "se apaga en cuestión de horas".

Además, han solicitado un proyecto de futuro para el canal, mediante la redacción y ejecución de un proyecto integral, técnico y definitivo que anticipe y solucione los nuevos taponamientos de forma "permanente", antes de que "se destruya otra vez el hogar de tantas especies".

"Nos duelen escuchar los discursos oficiales que minimizan lo que aquí pasa, esas declaraciones que pretenden justificar la inacción diciendo que no hace falta abrir el canal o que el ecosistema puede aguantar por si solo. Con todos los respetos: vengan aquí, bájense del coche oficial y cuentenle eso a las aves que ya no encuentran viga en la laguna y a las familias que viven de recoger el marisco que hoy podrece bajo la arena", han subrayado.

Así las cosas, han reiterado su petición al Gobierno gallego para que actúen y "no dejen morir la fauna, la flora y la vida" de la laguna y de la ría de Baldaio.