Un centro de memoria en Meirás, el 'no' final a Altri y otra política aeroportuaria, entre las propuestas del PSdeG

El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Establecer el Pazo de Meirás como sede de un centro de memoria y derechos humanos, dictar una resolución administrativa que de el 'no' definitivo a Altri, desarrollar una política aeroportuaria "de país y con rigor", así como poner en marcha "de inmediato" un plan autonómico de rehabilitación integral de todas las estaciones de autobuses son algunas de las propuestas que figuran entre las 40 impulsadas por el PSdeG para el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha presentado este jueves las 40 medidas que su partido propone para llegar a acuerdos en esta cita política, en la que los socialistas incluyen instar al Gobierno gallego a apoyar la candidatura de la ciudad de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030.

Los socialistas impulsan en sus propuestas algunas de las políticas que llevan proponiendo en lo que va de legislatura, como la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar viviendas vacías. A ello, además, añaden inspeccionar la vivienda pública para evitar prácticas especulativas.

Paralizar la ley de administración local para negociar un nuevo texto con la Fegamp, reformar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para comprometer el pago íntegro del coste del servicio a las entidades locales de forma inmediata a partir de la finalización del actual acuerdo en 2028 e impulsar con carácter urgente un nuevo modelo integral de prevención frente a los incendios son otros de los temas que abordan los socialistas.

Además, la sanidad figura en varias de estas propuestas que los socialistas trasladan para el debate de política general y abogan por una reforma del modelo asistencial del sistema sanitario para mejorar la capacidad resolutiva de la primaria, modificar la estrategia de recursos humanos del Sergas, además de un nuevo plan de salud mental.

Besteiro, que ha subrayado en que su formación defenderá también un "no" rotundo contra la Guerra en Oriente Medio, ha avanzado los ejes sobre los que girarán las ofertas de acuerdo de su partido en una rueda de prensa en la que ha incidido en la necesidad de que Galicia cuente con un gobierno que "intervenga" en asuntos como la vivienda, la sanidad y la recuperación del medio rural.

"Un gobierno tiene que intervenir, no puede ser un testigo que solo mira y no actúa. Tiene la obligación de actuar cuando las necesidades así lo requieren", ha indicado.

(Habrá ampliación)