El Chuac alcanza los 313 trasplantes en 2025, con récord de intervenciones y de donaciones

Presentación del balance de trasplantes en el Chuac - CHUAC

A CORUÑA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) ha superado en 2025 su propio récord en relación al número de trasplantes y donaciones de órganos, con 313 y 51, respectivamente, según los datos aportados, en rueda de prensa, por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, y el coordinador de Trasplantes, Fernando Mosteiro.

También han participado el responsable del programa de trasplante renal, Javier Rodríguez-Rivera, y el del programa de postrasplante renal, Constantino Fernández. El primero ha remarcado el incremento de este tipo de intervenciones, situándose en el quinto lugar entre los hospitales españoles, mientras que el segundo ha incidido, entre otras cuestiones, en que el objetivo es mejorar el trasplante renal de donante vivo.

En el balance de la actividad en este ámbito, han destacado la generosidad en cuanto a la donación de órganos, así como la profesionalidad de los equipos, para conseguir realizar casi un trasplante diario y salvar vidas. "Sin donantes no habría trasplantes", ha sentenciado el gerente del área sanitaria, quien ha subrayado que "como cada año vamos batiendo récords".

TIPO DE INTERVENCIÓN

De la cifra total de trasplantes del año pasado, 165 fueron de riñón, de los que 17 procedían de donantes vivos; 64 de hígado; siete de páncreas; 26 de corazón y 51 de pulmón, ha resumido, a su vez, Fernando Mosteiro, que, como los demás, ha incidido en la subida de de los trasplantes renales, en torno a un 11 por ciento.

En concreto, estos últimos alcanzaron el año pasado la cifra más alta desde que en el año 1981 comenzó el programa de trasplantes en el hospital coruñés. También en 2025 este logró la tercera cifra más alta de intervenciones pulmonares de este tipo desde que se inició en 1999.

Mosteiro ha subrayado que el récord anterior en órganos sólidos fue de 309 y ha remarcado que el Chuac se sitúa como el cuarto hospital de España en esta materia. Además, ha resaltado que en el cardíaco son el sexto hospital, lo mismo que en pulmón. En este último caso, de las intervenciones ha subrayado que 30 fueron bipulmonares. Del hepático, ha explicado que ha sido "la tercera mayor cifra" desde que se empezaron a hacer en el Chuac.

DONACIONES

En cuanto a la donación de tejidos, se contó con 106 donantes de córneas; 34 de huesos y 18 de segmentos vasculares. En la comparecencia, se ha insistido, por otra parte, en la tasa de donantes, que sigue subiendo, un 25% respecto a 2024 y que alcanza la cifra de 92,7 donantes por millón de habitantes, muy por encima de la media nacional. La media de edad de los donantes en el Chuac ha sido de algo más de 60 años.

Además, nueve de cada diez familias dicen sí a la donación, situándose las negativas familiares por debajo del 10% y consolidándose una tendencia decreciente.

Desde la puesta en marcha del programa de donación y trasplante, en el año 1981, hasta acabar 2025, en el complejo hospitalario coruñés se han realizado un total de 7.766 trasplantes de órganos.