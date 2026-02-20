Cientos de personas claman en Vigo por el rescate de la AP-9 y la supresión de los peajes: "¡Basta ya, 40 años pagando!"

Manifestación en Vigo (Pontevedra) para exigir el rescate de la AP-9 y la supresión de los peajes. - ADRIÁN IRAGO

VIGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se han manifestado este viernes por las calles del centro de Vigo, convocadas por la Federación Vecinal, para exigir el rescate de la autopista AP-9 y la supresión de los peajes, una "demanda histórica", con el lema "¡Basta ya, 40 años pagando!".

En la marcha, que ha salido de la Plaza de España, han participado representantes de entidades vecinales, tanto de Vigo como de Redondela o Mos, así como la eurodiputada del BNG Ana Miranda; la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez; el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas; concejales nacionalistas y 'populares'; o la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, entre otros.

Coreando consignas como "Escucha Puente, Galicia no se vende" o "40 años pagando y ellos robando", la marcha ha recorrido las calles del centro de la ciudad, para finalizar en el cruce de Colón y Policarpo Sanz.

Al finalizar, la presidenta de la Federación Vecinal, María Pérez, ha leído un manifiesto en el que ha recordado que la AP-9, pese a ser "la columna vertebral de la movilidad en Galicia" y estar amortizada tras cuatro décadas, sigue siendo una infraestructura con peajes, "generando desigualdad, impactos ambientales y barreras sociales".

Por ello, ha exigido la inmediata supresión de esas tasas en todo el recorrido de la autopista, que son una "carga económica diaria" para miles de gallegos, y ha recordado que otras autopistas del Estado han sido liberadas de peaje, por lo que la situación de la AP-9 refleja también "una evidente desigualdad territorial".

Según ha subrayado, los continuos incrementos de peajes ha estado "por muy encima del coste de la vida", especialmente desde 2003. Como ejemplo, se han referido al tramo entre Vigo y Pontevedra, con una subida de "casi un 82%".

A-52 Y REDONDELA

La organización de la marcha también se ha referido a la A-52, en alusión al proyecto para construir un nuevo trazado en túnel, y ha advertido de que "es prioritario optimizar y modernizar las infraestructuras existentes antes de promover nuevas actuaciones de fuerte impacto territorial".

Al respecto, han insistido en que la alternativa es liberar el peaje de la AP-9, "infrautilizada" entre Vigo y Mos-Tui, invertir en mejorar las vías actuales y apostar por fortalecer el transporte público colectivo y metropolitano.

Igualmente, ha recordado el impacto de la autopista en zonas como la parroquia de Teis (Vigo) o la de Chapela (Redondela), cuyos vecinos tienen que "soportar continuos ruidos" y el impacto de tener sus barrios atravesados por una vía de alta capacidad. "El tramo que afecta a Redondela es especialmente polémico, con trayectos cortos, con peajes desproporcionados", han añadido