La CIG convoca movilizaciones en los centros de salud el próximo martes para exigir soluciones en Atención Primaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha convocado movilizaciones en los centros de salud gallegos el próximo martes 24 de febrero, a las 11.00 horas, para demandar soluciones a los problemas que afronta el servicio de Atención Primaria.

Así lo han anunciado mediante un comunicado en el que, además, instan a la Consellería de Sanidade a aplicar "medidas urgentes en vez de crear nuevos grupos de trabajo sobre planificación y retribuciones".

Sobre esto, lamenta que el departamento autonómico necesite "más tiempo para decidir qué hacer" con Primaria. "Más tiempo para seguir sin hacer nada", afean, señalando que en otras ocasiones ya se hicieron grupos de trabajo "cuyas conclusiones están metidas en los cajones".

En este sentido, recuerdan que ya presentaron un escrito el pasado 19 de enero en el que solicitaban que la Mesa Sectorial abordase con "carácter urgente" distintas cuestiones sobre la atención continuada en los PAC y sobre la atención ordinaria en los centros de salud.

En cuanto a los PAC, las propuestas incluyen "solucionar" el problema del cómputo de jornada del personal, analizar los planes funcionales para que no se superen las 30 atenciones urgentes por profesional y turno y definir nuevos planes que contemplen el incremento del personal necesario de todas las categorías profesionales.

Respecto a los centros de salud, la CIG apuesta por establecer agendas de trabajo diario en medicina de familia de un máximo de 30 pacientes y de 20 en el caso de pediatría, así como elaborar un plan de gestión urgente de sobrecarga de las agendas de trabajo y fijar un número máximo de consultas en función de la cartera de servicios y de las actividades a realizar en todas las categorías del centro.

También planificar medidas urgentes y evaluables para eliminar la burocracia "innecesaria"; establecer un cronograma para desarrollar las carteras de servicio de todas las categorías profesionales que están en Primaria, "haciendo un análisis de los cupos actuales y de las cargas de trabajo, incorporando el personal necesario"; sumar nuevas categorías profesionales; y definir los criterios para las ratios de profesionales de las áreas administrativas e incrementar las plazas necesarias en función de las cargas de trabajo y de la demanda de los centros de salud.