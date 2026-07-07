CIG-Ensino exige la "climatización urgente" de escuelas infantiles y denuncia temperaturas que alcanzan los 30ºC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

CIG-Ensino ha puesto en marcha una campaña para exigir la climatización urgente de todas las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Galicia. La central sindical ha reclamado que tanto la Xunta como las asociaciones y empresas del sector respeten una temperatura máxima de 25ºC en estos centros, denunciando que en muchas aulas se superan habitualmente los 27ºC, llegando incluso a alcanzar los 30ºC durante las olas de calor.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, el incumplimiento de los límites térmicos, así como de los niveles de humedad y concentración de CO2, supone un "riesgo para la salud" tanto del personal trabajador como de los niños y niñas de entre 0 y 3 años.

Por ello, ha instado a la Consellería de Política Social y a las entidades gestoras a instalar sistemas de refrigeración sostenibles y a realizar evaluaciones de riesgo térmico mediante termómetros de medición continua.

En este contexto, la campaña de la CIG-Ensino anima a las familias y al personal a recoger registros térmicos y pruebas visuales para exigir medidas correctoras. En caso de que los responsables de los centros "no atiendan estas demandas", el sindicato trasladará las denuncias a la Inspección de Trabajo.

Entre las medidas propuestas figura la creación de planes de contingencia y la habilitación de "zonas climatizadas seguras" en todos los centros para que puedan ser ocupadas por turnos cuando se registren temperaturas extremas.

Más allá de la seguridad térmica, la central sindical ha incluido en sus demandas el cumplimiento de condiciones laborales como el abono del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026, fijado en 1.221 euros, como salario base.

En este sentido, la CIG-Ensino ha denunciado que algunas empresas pretenden absorber el Complemento de Perfeccionamento Profesional (CPP) para alcanzar dicha cifra, práctica que llevarán ante los juzgados. Finalmente, el sindicato ha reclamado la compensación de los días festivos que coincidan en sábado.