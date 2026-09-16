La CIG exige la dimisión del conselleiro de Emprego: "No está legitimado para seguir ejerciendo como autoridad laboral"

Archivo - El secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, durante una concentración ante el Ayuntamiento de O Porriño, a 30 de julio de 2025, en O Porriño, Pontevedra, Galicia (España). La CIG ha convocado una concentra - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG exige la dimisión del conselleiro de Emprego, José González, al entender que "no está legitimado para seguir ejerciendo" como autoridad laboral en la comunidad gallega por la "intolerable" sanción a una empresa de su familia.

Así se ha pronunciado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en rueda de prensa después de conocerse la información relativa a la sanción impuesta a una empresa de la familia del conselleiro tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

Carril ha subrayado que se trata de una "bodega vinculada" con el titular de Emprego, en la que él "tiene responsabilidades, aunque formalmente no" figure como tal.

Además, ha afeado que este hecho "se le descubra" --lo publicó 'Eldiario.es'-- y ha denunciado el "grado de irregularidades", relacionadas con personas migrantes, "en un momento tan especial".

"El tiempo que tarde en dimitir o en ser cesado hace culpable al Gobierno gallego y a su presidente, Alfonso Rueda", ha avisado Paulo Carril. De lo contrario, vería "grave" el "dar normalidad a este hecho".

Por otra parte, ha afirmado que esto "viene precedido de actuaciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con obras ilegales que no tenían las licencias oportunas".

"HACER LA VISTA GORDA"

Asimismo, el líder de la central nacionalista, la que tiene mayor representatividad en Galicia, ha puesto el foco en que González es "especialmente reivindicador" de la transferencia de las competencias sobre autorizaciones de trabajo para extranjeros, y se ha preguntado "si es para hacer la vista gorda".

Por su parte, ha subrayado que la CIG sí quiere esa competencia y otras --reclama la autodeterminación--, pero, ha incidido, "para ganar derechos, no para disfrazar la explotación".