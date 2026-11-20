Helicóptero del 061. - 112

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde ha exigido a la dirección de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 la anulación y paralización del contrato con la empresa Eliance y la licitación de un contrato de emergencia que garantice la prestación del transporte sanitario aéreo en condiciones de seguridad.

Relatan que la dirección manifestó su acuerdo con la propuesta, medida que ya se valoraba, y se comprometió a trasladarla a la Administración de inmediato para que pueda salir aproximadamente en el plazo de un mes. Posteriormente se trabajará en un contrato de transición.

La reunión celebrada este jueves entre el 061 y la representación sindical se produce tras los reiterados problemas del helicóptero sanitario de Santiago, inoperativo desde el pasado 6 de noviembre. La aeronave de sustitución, llegada el día 12, tampoco pudo entrar en servicio por problemas de documentación, según ha relatado el sindicato.

"Los trabajadores quieren prestar el servicio y atender las emergencias, pero precisan contar con aeronaves operativas y medios que garanticen la seguridad tanto del personal como de las personas y pacientes", ha aseverado la CIG.

En este contexto, la central sindical ha reclamado también que se valore el aumento de las ambulancias medicalizadas para "tratar de suplir, en la medida de lo posible", la ausencia del helicóptero hasta que se restablezca el servicio.

HELICÓPTERO NOCTURNO

Sobre el helicóptero 24 horas que se contempla en la nueva licitación, han manifestado que no va a beneficiar más a la población que las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, ya que "de momento no hay helisuperficies nocturnas certificadas salvo las de los aeropuertos".

Por ello, en la reunión, la representación de la CIG ha incidido en que ese presupuesto debe ser considerado para helicópteros diurnos que funcionen bien o para más UVI en zonas descubiertas de Galicia, más operativas. Por su parte, la dirección dijo que valoraría la propuesta.

El sindicato ha insistido en que la responsabilidad de esta situación no puede recaer sobre el personal, sino sobre la empresa adjudicataria y la Administración, "que deben garantizar los medios necesarios para la prestación del servicio".

CIG-Saúde considera positivo que la dirección del 061 haya compartido la propuesta de las personas delegadas sindicales y de las trabajadoras de una nueva contratación, pero ha exigido que el SERGAS adopte decisiones "urgentes! para recuperar un servicio "esencial" para la atención sanitaria en Galicia.