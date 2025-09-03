La CIG manifiesta su "preocupación" por los puestos de trabajo ante el cierre de la base de Ryanair en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha manifestado su "preocupación" por los puestos de trabajo ante el cierre de la base de Ryanair en Santiago de Compostela. Por el momento se desconoce si esta decisión afectará a la plantilla de tierra.

Fuentes consultadas de la CIG, han trasladado a Europa Press que se ha confirmado que la tripulación de aire se verá afectada, en este caso con la posibilidad de realizar un cambio de base. No obstante, esto supone irse fuera de Galicia, lo que "trastocaría a muchas personas que tienen aquí su vida".

Por el momento, son dos aviones los que dejarían de pernoctar en la capital gallega. Un "gran recorte", que genera "preocupación y miedo" entre los trabajadores, unos 92 aproximadamente entre el pasaje y rampa.

La CIG ha explicado que se encuentran a la espera de conocer la programación de invierno, porque se van a "reducir mucho" los vuelos que lleguen a Santiago.