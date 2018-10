CIG plantea una contrapropuesta ante la "ridícula" subida salarial para empleados públicos

Actualizado 05/07/2018 15:35:51 CET

Critica el acuerdo que prevé aplicar el Gobierno gallego, que se deriva del que firmó Montoro con UGT, CC.OO. y CSIF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Autonómica califica de "paleto" y "una tomadura de pelo" el acuerdo laboral entre la Xunta y UGT, CC.OO. y CSIF que incluye subidas salariales para este año y los dos próximos, ante lo que propone "sentarse a negociar" con una contrapropuesta que, a su juicio, sería "el verdadero acuerdo de modernización de la Administración gallega".

En rueda de prensa este jueves, la secretaria nacional de la CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha presentado su respuesta al acuerdo en vigor, del que critica que las subidas retributivas que contiene "no superan" el IPC anual establecido.

En concreto, el Ministerio de Hacienda que dirigía el popular Cristóbal Montoro pactó con CC.OO., UGT y CSIF una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%.

Por su parte, el Gobierno autonómico prevé implementarlo "a la mayor brevedad", según informaron fuentes de la Consellería de Facenda este miércoles.

"OLVIDA PUNTOS FUNDAMENTALES"

Para Zeltia Burgos, la propuesta de la Xunta es "ridícula". Además, ha censurado que la Xunta lanzó la proposición laboral el 15 de junio de 2018 "sin mesa de negociación y sin ningún tipo de acuerdo, olvidando puntos fundamentales como son la mejora de la tasa de reposición o la regulación del fondo general".

"No podemos admitir un acuerdo que se firma en Madrid y cuya subida salarial está por debajo del IPC interanual", ha resaltado Fernando García, de la CIG. "Este convenio no se salva, por lo que no tenemos más opción que poner otro encima de la mesa", ha añadido.

En su contrapropuesta, la central nacionalista plantea anular el acuerdo "paleto, que no llega ni a los pies de las expectativas que pueda tener un empleado público normal". En este sentido, la CIG propone a la Xunta sentarse a negociar una ley de empleo público "que se adapte al siglo XXI".

Entre los puntos que contiene este documento, que según la CIG sería "el verdadero acuerdo de modernización de la Administración gallega", figuran, entre otros, la recuperación del complemento por incapacidad laboral "para llegar al 100% en la retribución en caso de bajas"; la eliminación de la tasa de reposición, y la vinculación de las plantillas de personal a la atención de los servicios públicos necesarios, "basándose en la carga de trabajo".

En cuanto a las expectativas, la CIG confía en el respaldo del nuevo Gobierno central, que preside el socialista Pedro Sánchez, y espera que en futuras negociaciones de su Ejecutivo con las centrales sindicales "la nueva ministra de Economía se desvincule del acuerdo" firmado con Montoro.