CIG-Saúde se concentra en Santiago por una Atención Primaria "igualitaria y accesible", dotada de personal y presupuesto

Denuncian que el Sergas solo lleva a cabo "ocurrencias" y que no actúa porque "hacerlo sería realizar una enmienda a la totalidad a las políticas del PP"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG-Saúde se ha concentrado este sábado en Santiago de Compostela para "dejar claro que es posible y realista" un modelo de Atención Primaria que responda a las necesidades tanto de pacientes como de profesionales, "igualitario y accesible".

Frente a la Catedral, en la compostelana Plaza de Praterías, alrededor de un centenar de personas se ha manifestado coreando consignas como 'traballar e traballar sen descansar' o 'donde están os nosos dereitos?', mientras que con otras interpelaban directamente al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña: 'Conselleiro, escoita, a atención primaria está en loita'.

El secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, ha defendido en declaraciones a Europa Press que podría existir un modelo que "respondiese a las necesidades de la ciudadanía, que demanda equidad en la accesibilidad". "Una Atención Primaria a la que todos podamos acceder en condiciones de igualdad y no con diferencias entre el ámbito rural y el urbano", ha señalado.

Un servicio, ha continuado, que dé respuesta también a lo que piden los profesionales, "donde los equipos puedan atender con calidad y con tiempo, con dignidad también en las áreas administrativas, con los recursos necesarios y la estructura que permita garantizar su confidencialidad".

Considera Moreira además que es necesario incorporar a nuevos profesionales y ha puesto como ejemplo la psicología clínica. "Estamos viendo serios problemas de salud mental y la psicología clínica y sus recursos no están puesta es valor, no resulta accesible", ha lamentado.

En esta línea también ha mencionado lo apropiado de reforzar los equipos de fisioterapia. "Cuántos problemas evitaríamos si no tuviésemos que dar medicación para tratar los problemas osteomusculares que con una adecuada atención fisioterpéutica podrían mejorar", ha señalado.

Así, lo que exigen al Sergas desde la sección sindical es que "dé los pasos necesarios" para conseguir el servicio que solicitan. "Y los pasos comienzan por tener una gerencia de atención primaria propia que gestione los recursos humanos, un presupuesto propio que tiene que caminar hacia ese 25% que dicen los organismos internacionales que necesita la Atención Primaria y que además se dote al servicio de profesionales", ha demandado.

A este respecto ha matizado que, aunque ahora mismo no haya disponibles facultativos, "eso no quiere decir que no se planifique lo que hace falta" y se "programen las ofertas públicas de empleo necesarias para tener esas plazas con calidad".

"Lo que hay que hacer lo sabemos. El problema es que no lo quieren hacer porque llevarlo a cabo supone hacer una enmienda a la totalidad a las políticas de atención primaria del PP. Y frente a eso, lo que hacen son ocurrencias, que no contribuyen a solucionar los problemas", ha afeado Moreira.

"NADA NUEVO"

Por otro lado, el secretario nacional de CIG-Saúde ha comentado que la reunión mantenida este viernes del conselleiro de Sanidade con alcaldes del área sanitaria de Pontevedra "no ha dejado nada nuevo" y ha criticado la falta de información.

"No teníamos ninguna información de la reunión previa, non sabíamos si el conselleiro iba a hacer alguna otra propuesta de cambio de modelo organizativo o alguna otra propuesta a mayores porque lo que hacen son ocurrencias, sen pensar nin planificar ni comunicar las decisiones, la mayoría de las veces, a los órganos de representación de los trabajadores", ha censurado el responsable sindical.