CIG vuelve a manifestarse ante un preacuerdo de convenio del metal "insuficiente" y culpa a CC.OO. y UGT por "venderse"

Imagen de la manifestación del metal de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha vuelto a salir este martes a la calle en Vigo al considerar "insuficiente" el preacuerdo de convenio del metal de la provincia de Pontevedra alcanzado entre la patronal y CC.OO. y UGT, a quienes acusa de "venderse".

De esta manera, cerca de un millar de personas se han manifestado esta mañana a partir de las 10.00 horas desde el astillero Armón, ubicado en Beiramar, hasta la Delegación de la Xunta, en Plaza de la Estrella.

Con gritos de 'Convenio digno para el metal'; 'La lucha es el único camino'; 'UGT y Comisiones se vendieron a los patrones'; 'La culpa es de quién es, de Comisiones y UGT', o 'Metal unido, jamás será vencido', la protesta recorrió las inmediaciones del Puerto de Vigo, pero en esta ocasión convocada en solitario por la CIG.

Esto contrasta con las otras tres jornadas de huelga en el sector, llevadas a cabo en las últimas semanas, que sí fueron secundadas por los tres sindicatos. Todo ello antes de que el pasado viernes se llegase a un acuerdo en la mesa de negociación, que fue avalado por las asambleas de CC.OO. y UGT.

En este contexto, el secretario comarcal de la CIG Industria, Xulio Fernández, ha asegurado que el sector no está "nada contento" con lo firmado, lo que se demuestra, según él, con la gran acogida que ha tenido la manifestación de este martes.

Entre gritos y petardos que se escuchaban en la protesta, Fernández ha explicado los puntos pactados que, a su juicio, no son beneficiosos para los trabajadores. Por ejemplo, ha hablado de que se trata de un convenio "excesivamente largo" de 4 años, lo que los deja "atados" para seguir reclamando mejoras durante mucho tiempo.

También lamenta los "topes salariales" impuestos o algunas mejoras pactadas que solo afectarán a grandes empresas y no a todo el sector.

Además, ha dicho que esperaba una jornada continua en al menos cuatro meses al año y solo se ha acordado durante un mes y no se han tocado otros temas como los fijos discontinuos o la subcontratación, que es siempre "foco" de problemas de salud laboral, ha dicho.

Xulio Fernández se ha referido a la supuesta división que existe entre delegados y afiliados a UGT y CC.OO., asegurando que algunos trabajadores quieren cambiar su afiliación sindical, aunque reconociendo que con UGT y CC.OO. el convenio podrá firmarse y entrará en vigor.