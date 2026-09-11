Cinco detenidos, 36 kilogramos de cocaína y un arma de fuego incautados entre Ourense, Huesca y Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una macrooperación antidroga conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional se ha saldado con cinco personas detenidas entre Ourense, Huesca y Madrid, 36 kilogramos de droga incautados y la localización de un arma de fuego.

Según han informado fuentes próximas al caso, consultadas por Europa Press, la primera detención se produjo este pasado miércoles tras interceptar el vehículo del "cabecilla" del grupo circulando en el municipio de Fraga, en Huesca, en el cual se detectó un alijo de 36 kilogramos de cocaína.

Asimismo, este pasado jueves, los agentes efectuaron un registro en una vivienda de Seixalbo (Ourense) que se saldó con otro detenido y en la cual se localizó también un arma de fuego. Durante la operación, se procedió a la detención de otras tres personas en la Comunidad Autónoma de Madrid.

En esta línea, durante los registros --también efectuados en una vivienda de Allariz (Ourense)-- se incautaron útiles para el transporte de la droga.

Dichas fuentes han confirmado que la investigación permanece aún abierta y está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial de la magistrada de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense durante este viernes.