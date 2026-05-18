Cinco gallegos entre la tripulación de la flotilla a Gaza interceptada por Israel, según la Global Sumud Flotilla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas gallegas figuran entre la tripulación de la nueva flotilla a Gaza, que tenía como misión llevar ayuda humanitaria, interceptada este lunes por Israel.

Según fuentes de la delegación gallega de la Global Sumud Flotilla consultadas por Europa Press, la interceptación comenzó sobre las 10.00 horas (en Galicia) de esta jornada.

Entre la tripulación gallega interceptada, según trasladaron las mismas fuentes, se encuentran Duarte Ferrín Iglesias, tripulante del 'Holy Blue'; Ana Fuentes, que navegaba en la 'Venus'; Andrés Morales Rey, que viajaba a bordo del 'Atlantic Blue'; así como, Xurxo Porrit Lueiro y Benito González Rodríguez, de la 'Iridescence'.

Ante esta situación, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha exigido la "inmediata liberación" de su compañera de formación Ana Fuentes y del resto de miembros de la flotilla, así como una "respuesta contundente" del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles han sido retenidos por Israel después de que la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza haya sido interceptada en las últimas horas.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

Asimismo, ha informado de que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "protesta formal y enérgica" por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de "interceptación ilegal".

ADVERTENCIAS ISRAEL

Mientras, el Gobierno de Israel había advertido a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria --que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris-- que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría "provocaciones" de este tipo.

En un comunicado en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha puesto en duda las intenciones de estas embarcaciones y ha asegurado que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás", incidiendo en que "dos grupos turcos violentos" forman parte de esta nueva flotilla, el buque 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

Esta última está considerada organización terrorista bajo la legislación israelí, tal y como se ha encargado de resaltar la cartera de Asuntos Exteriores, que ha acusado a la flotilla además de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.