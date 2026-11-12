El CIS da al PSOE primera fuerza en Galicia, otorga al BNG hasta tres diputados y Vox podría entrar en el reparto

Papeletas para las elecciones gallegas del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

En el ámbito estatal, el sondeo da la victoria a los socialistas con el 33% y niega una posible mayoría de PP-Vox

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre da al PSOE en Galicia la opción de ser primera fuerza, ya que obtendría, en la horquilla más amplia, 13 diputados frente a los 12 del PP y los tres del BNG, mientras que Vox tendría posibilidades en todas las provincias excepto en Ourense y el Frente Amplio no lograría representación en ninguna de las cuatro circunscripciones.

Así, según las estimaciones más bajas, los socialistas lograrían nueve parlamentarios en el Congreso y los populares, ocho. Para los nacionalistas gallegos, el CIS apunta que tendría garantizado al menos dos diputados.

Por provincias, la encuesta del organismo que dirige Félix Tezanos estima que el PSOE alcanzaría entre dos y cuatro escaños en A Coruña, entre tres y cuatro en Pontevedra, entre dos y tres en Lugo y dos en Ourense.

En cuanto al PP, el CIS sostiene que se llevaría entre tres y cuatro diputados en la circunscripción de A Coruña, entre dos y tres por Pontevedra, entre uno y dos en Lugo y dos por la provincia de Ourense.

Por su parte, el BNG tendría opciones de lograr dos escaños en A Coruña y uno en Pontevedra, mientras que se quedaría sin representación tanto en Lugo como en Ourense.

Sí otorga posibilidades en la provincia lucense a Vox (0-1), al igual que en A Coruña y Pontevedra. Por el contrario, el Frente Amplio no situaría a ningún candidato en la Cámara Baja.

Cabe destacar que de los comicios generales en 2023, el reparto de los 23 escaños en la comunidad gallega lo encabezó el PP (13), seguido del PSOE (7), de Sumar (2) y de BNG (1).

VICTORIA DEL PSOE

En el conjunto del Estado, el CIS otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla de entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% (ocho puntos menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, (ahora tiene 137) mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños, frente a los 33 que tiene en la actualidad. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

La ventaja del PSOE sobre el PP ronda los ocho puntos (7,8), por debajo de los 11,8 puntos del barómetro de octubre, si bien para revalidar un gobierno de coalición Pedro Sánchez necesitaría a todos los socios de izquierda, nacionalistas e independentistas.

Y es que, según el CIS, el Frente Amplio cae al 4,7% con entre 7 y 11 diputados, muy por debajo de lo que logró Sumar en 2023, cuando superó el 12%. Eso sí, el grupo plurinacioonal también podría obtener diputados con el Front Valencià (1,6% y de cuatro a seis diputados); la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC) que también incluye a Podemos, a la que se atribuye un 0,2% y hasta dos diputados; y la coalición balear Ara Més-Front Ampli (0,2% y opciones de un escaño).

Podemos, por su parte, llegaría en solitario al 1,1% y tendría opción a lograr un escaño por Madrid, el de Irene Montero, aunque también participa en la coalición con Frente Amplio en Canarias y Comunidad Valenciana, y con Esquerra Republicana en Cataluña.

IRRUMPE ADELANTE ANDALUCÍA Y SUBEN BILDU Y BNG

De hecho, ERC registra una de las subidas más relevantes, con un respaldo estimado en el 3,1% y entre 10 y 14 diputados. También crece Bildu, que pasaría de seis a entre siete y diez escaños, con un apoyo del 1,8%. Sube igualmente el BNG hasta el 15% y dos o tres diputados (ahora sólo tiene uno), e irrumpe en el Congreso la formación Adelante Andalucía con un 1,5% y tres o cuatro diputados.

Por contra, en la encuesta del CIS se despeñan Junts, que de sus siete diputados de 2023 pasaría a entre dos y cuatro y un respaldo del 1,2%, y el PNV, que de los cinco representantes actuales se quedaría en el 0,7% y entre 2 y 4 escaños. Y desaparecería Coalición Canaria, que lleva décadas logrando representación por Tenerife.

Ni Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández ni el partido centrista Democracia 21 de Miriam González lograrían entrar en el Congreso.

El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.

ANTES DE LA DIMISIÓN DE PUENTE

El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con lo que sólo al final pudieron registrarse los ecos de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pero aún no se había producido la dimisión de Óscar Puente como titular de Transportes.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, obtiene una nota media de 4,65 puntos sobre 10, por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que alcanza un 3,88, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, que recibe un 3,41.

Pero esta vez el CIS amplía la lista de líderes a otras formaciones y emergen en los primeros puestos Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC, que es el mejor valorado y el único que aprueba, con 5,21 puntos, y Emilio Delgado, 'número uno' de Frente Amplio por Madrid, con 4,91 puntos, más de un punto por encima de la candidata a la presidencia del Gobierno de la misma formación, Ada Colau, que recibe 3,82 puntos de media. La eurodiputada y aspirante de Podemos, Irene Montero, se queda con la segunda peor nota, un 3,56.

En todo caso, Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, con un 33,2% de las respuestas, muy por delante del líder del PP (21,1%) y del de Vox, Santiago Abascal (13,4%).

Una vez más en el CIS, el recuerdo de voto resulta determinante, pues hay más entrevistados que votaron al PSOE (39,6%) o a Sumar (11,7%) en las elecciones de 2023 que los que apoyaron al PP (22,4%) o a Vox (9,9%), pese a que esos comicios los ganó el PP con un 33%.

LA MAYORÍA, CONVENCIDOS DE QUE GANARÁ EL PP

Eso sí, pese a todos los resultados de la encuesta, la mayoría de los entrevistados está convencido de que quien va a ganar las elecciones no va a ser el PSOE, sino el PP, y así lo opina el 54,4% de los encuestados, frente al 28,1% que apuesta por los socialistas.

Por último, la mayoría de los encuestados (55,8%) señala que, a la hora de decidir su voto, se deja llevar por el partido que mejor representa sus ideas, antes incluso del partido que mejor gestionaría los problemas (37,4%) o su situación económica y social (25,3%).