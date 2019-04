Ciudadanos Galicia lamenta que O Courel "esté desapareciendo y nadie haga nada para evitarlo"

Publicado 14/04/2019 17:12:25 CET

Beatriz Pino visita Baiona y el barrio vigués de Bouzas para "conocer los problemas de los ciudadanos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo, José Manuel Blanco, ha denunciado el abandono que sufre O Courel tras la visita que ha realizado este domingo a Seoane y a Folgoso do Courel, donde ha estado acompañado de afiliados y del número dos al Congreso, Francisco Pintado, y el candidato al Senado, Víctor González.

"En O Courel cada vez somos menos habitantes porque mucha gente tuvo que irse de aquí por la falta de trabajo y de oportunidades", ha lamentado Blanco, quien ha añadido que O Courel está desapareciendo "y nadie hace nada para evitarlo".

Así, ha denunciado que para aquellos que continúan viviendo en O Courel, "cada vez los servicios son peores". "No hay médico de manera continua, no hay autobuses que lleven a las personas de aquí a Lugo o al hospital. Los jubilados que viven aquí se tienen que pagar taxis para poder salir de su casa, con una pensión que no les llega a nada", ha afirmado, según recoge Ciudadanos en un comunicado.

Asimismo, el candidato de Cs ha criticado que el PP y el PSOE "se llenan la boca hablando de solucionar los problemas del rural, pero en los 40 años que han estado gobernando solo han obligado a la gente del rural a marcharse".

Entre las medidas que propone ciudadanos para "revitalizar el rural" se encuentran la creación de un Plan Nacional contra la Despoblación, una rebaja del 60% en el IRPF para quienes habiten en zona despobladas, una cuota de autónomos de 30 euros para las mujeres del rural, una supresión del impuesto de sucesiones para las explotaciones agrarias y no pagar la cuota de autónomos dos años si se tiene hijos.

"El rural necesita este tipo de medidas concretas para conseguir que la gente se quede en los pueblos, medidas que les afectan directamente a sus bolsillos, que les ayude a llegar a fin de mesa", ha sentenciado José Manuel Blanco.

BEATRIZ PINO

Por su parte, la cabeza de lista de Cs al Congreso por Pontevedra, Beatriz Pino, ha acudido este domingo al barrio vigués de Bouzas y a la localidad pontevedresa de Baiona para "estar con los vecinos y conocer sus inquietudes".

Así, Pino ha recorrido el Mercado del Arte de Sabarís (Baiona), donde ha conocido a artistas y ha visto sus obras en este espacio cultural. "Cuanto talento tenemos en Galicia y cuantos artistas maravillosos hay en esta tierra. Desde Cs estamos muy involucrados con la cultura gallega y con la cultura en general", ha destacado Pino, según recoge Ciudadanos Galicia en un comunicado.

Posteriormente, la candidata de Cs por Pontevedra ha acudido a la Feria de Bouzas acompañada de varios militantes de su partido para "escuchar y tomar nota de las inquietudes y preocupaciones de los vecinos".

"Hemos estado hablando con mucha gente, explicándoles el proyecto de Ciudadanos y todo lo que vamos a poner en marcha a partir del 28 de abril", ha concluido Pino.