Ciudadanos rescatan del agua a una mujer en la playa de Riazor, en A Coruña

Archivo - Olas superiores a 8 metros en Playas de Riazor y Orzán, en A Coruña, Galicia (España), a 28 de octubre de 2020.- M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios ciudadanos se han encargado este domingo del rescate de una mujer arrastrada por el mar en la playa de Riazor, en A Coruña, para la que además han solicitado asistencia sanitaria tras lo sucedido.

El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos a las 13.45 horas. Entonces, un particular indicó que la mujer se encontraba en el agua y, según su impresión, no era capaz de salir por sus propios medios. En su llamada, explicó que fueron varios presentes los que se encargaron de sacarla de ahí.

El alertador solicitó a través de la central asistencia sanitaria para esta mujer. Finalmente, hasta el lugar se desplazaron personal del 061 y efectivos de la Policía Local.

AVISO AMARILLO ACTIVO

El suceso se produjo durante una jornada en la que permanece activo un aviso amarillo por fenómenos costeros en el noroeste de la provincia de A Coruña, área que incluye a la ciudad herculina, y A Mariña de Lugo. Esta alerta se debe a mar combinada del noroeste superior a 4 metros, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Permanece activo desde las 14.00 horas y se extenderá hasta la medianoche.