Cobre San Rafael buscará en Europa que la Mina de Touro sea declarada proyecto industrial estratégicos

A CORUÑA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, ha anunciado que el próximo 15 de enero presentarán la Mina de Touro (A Coruña) a la convocatoria para optar a ser declarada proyecto industrial estratégico europeo.

Tal y como ha trasladado Riopa a los medios de comunicación previamente a un acto en Santiago, "esto no lo hacen para buscar financiación", sino para "reforzar un poco la decisión de la Xunta -- quien ya lo declaró estratégico -- de que es un proyecto industrial". En esta línea, ha asegurado que "por sus características no cree que haya ningún problema" en conseguir la declaración.

Según ha explicado, actualmente el proyecto -- de extracción de cobre -- se encuentra en la fase de información pública y aún están por llegar tres informes sectoriales. A continuación, deberá de pasar la fase de evaluación ambiental.

En relación a los puestos de trabajo, Riopa ha estimado que se espera crear unos 400 de empleo directo y luego entre los indirectos e inducidos unos 1.600, como mínimo.

Así, la mina estaría en funcionamiento durante 16 años, de los cuales, los dos últimos serían el plan de cierre y clausura. "Lo que es la restauración o regeneración de la zona la hacemos gradualmente desde el primer año. Vamos restaurando a la vez que vamos operando la mina", remarca.

"NUNCA HUBO CONTAMINACIÓN"

Con respecto a las críticas alrededor de la posible contaminación sobre el río Ulla, el director de Cobre San Rafael ha defendido que "nunca la hubo, ni en el Ulla ni en ninguno de los ríos que hay alrededor de la mina".

Además, ha ampliado que realizaron una labor de remedición de las aguas, crearon una planta de tratamiento de aguas que "está funcionando a la perfección y un montón de canales y recogidas de aguas". "Está todo de maravilla, que vaya ahí cualquiera", insiste.

De hecho, la empresa se ha referido al 'Plan de Restauración Integral de las Aguas de la Mina de Touro-O Pino', en el cual figura la "mejora de la calidad del agua fluvial" en la región del municipio coruñés tras el tratamiento de 4,46 millones de metros cúbicos de agua, desde 2018 hasta 2025.

A renglón seguido, Riopa ha subrayado que en la zona ya hubo una mina entre 1973 y 1986 y "no había ningún problema". "Yo llevo cinco minas en España y puedo decir que las críticas que suele haber al principio después desaparecen. Protestan otra vez cuando se cierra la mina y suelen ser muchas veces los mismos", ha indicado.

Con todo, ha concluido afirmando que "si bien hay cosas en la minera que no se han hecho bien", por no haber una legislación "adecuada", estas "han cambiado muchísimo en los últimos 30 años".