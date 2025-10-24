El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos tras la denuncia de la familia de una niña por supuesto acoso

VIGO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio Monterrey de Vigo ha abierto cinco "procedimientos correctores con sanciones" en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de una familia de una niña de 5 años, que denunció una situación de acoso escolar por parte de alumnos de sexto de Primaria.

Según han informado fuentes de Educación, el equipo de actuación contra el acoso escolar del centro, compuesto por varios profesores, tras las investigaciones iniciales, ha determinado que existieron "conductas contrarias a la convivencia" y por eso se han abierto los procedimientos sancionadores a los alumnos implicados.

Las mismas fuentes han explicado que el servicio de Inspección Educativa "seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo Educativo para la prevención, la detección y el tratamiendo del acoso y el ciberacoso escolar".

La Consellería ha reiterado su posición de "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha vuelto a apelar al "compromiso colectivo" para combatir comportamientos contrarios a la convivencia, y para "seguir actuando con eficacia y diligencia" ante cualquier posible caso.

La familia denunciante y sus allegados han convocado para este viernes una concentración ante el colegio para denunciar la situación, que ellos consideran de acoso, y para exigir medidas que impidan que se repita.