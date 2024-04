Los colegios médicos gallegos piden al Sergas un "trabajo con validez clínica" sobre el funcionamiento del Plan XIDE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de los colegios médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra han reiterado este lunes su desacuerdo con el Plan XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) y con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo avala. En rueda de prensa, han instado a la Consellería de Sanidade a presentar "un trabajo con validez clínica" para demostrar el correcto funcionamiento de este plan, que consideran que "no cumple las condiciones éticas y deontológicas" y "vulnera el derecho a la confidencialidad y la seguridad de los pacientes".

De esta forma, el presidente de los colegios médicos gallegos, que también lo es del colegio provincial de Lugo, Eduardo Iglesias, ha afirmado que el Plan XIDE del Sergas "derriba la concepción de la relación médico-paciente", que el personal no sanitario, como lo es el personal de servicios generales (PSG) "no debe tener la potestad para valorar y dar prioridad a los pacientes", y los pacientes no deben perder la confidencialidad explicando sus síntomas a un administrativo. Por ello, recurren al Tribunal Supremo "como defensa de la profesión, que queda en entredicho, y la calidad de la atención a los pacientes".

Así, los médicos han declarado que el problema de los centros sanitarios es la burocracia, donde sí debe existir una separación para no sobrecargar a los sanitarios con trabajo que no les corresponde, pero la parte médica debe ser llevada íntegramente por personal sanitario. Además, creen que el Plan XIDE "no reduce la carga burocrática", más bien "la aumenta", pues el PSG, ante la duda, pasa al paciente al médico.

Además, han dicho que les "llama la atención la disparidad de criterios" en comparación con otros recursos planteados al TSXG, como el de la renovación de las recetas farmacéuticas a pacientes crónicos por parte de farmacéuticos de atención primaria, instrucción que el TSX anuló.

De esta forma, el Consello de Colexios Médicos ha recalcado que "el conselleiro de Sanidade conoce la negativa ante este plan desde hace años", al considerarlo un triaje que da prioridad en relación a lo que consideran los PSG, que "no están capacitados para resolver y determinar patologías médicas".

Finalmente, han llamado a todos los ciudadanos que vayan a un centro de salud a que exijan que los atienda un sanitario, y que no compartan sus datos médicos con personal no sanitario.