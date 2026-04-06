Dos colisiones por alcance con cinco vehículos implicados en la AG-56 provocan retenciones y cuatro heridos leves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

Dos colisiones por alcance con cinco vehículos implicados en la autovía AG-56, a su paso por Ames (A Coruña), han provocado retenciones a primera hora de este lunes en las inmediaciones de la capital gallega y cuatro personas han resultado heridas leves.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el primer siniestro se produjo a las 07.35 horas en el kilómetro 3,2 de esta vía en dirección Santiago. En este caso, se vieron implicados tres coches y se notificaron dos heridos leves.

Poco después, un segundo choque entre dos turismos en el kilómetro 3,3 sumó otros dos heridos de la misma consideración.

Fue un particular quien, sobre las 07.30 horas, alertó al 112 Galicia de un accidente con varios coches implicados. La conductora de uno de los vehículos afectados también se puso en contacto con la central de emergencias señalando que habían colisionado dos turismos por alcance y que había una persona herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil de Ames, así como los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Las colisiones han provocado que se registren retenciones en la zona, con tráfico lento entre los kilómetros 6.5 y 3.2 en dirección a Santiago de Compostela.

En un primer momento, los agentes de Tráfico cortaron el carril izquierdo de la vía, pero finalmente procedieron al cierre total en ese punto, desviando los vehículos por la salida 3 hacia la carretera AC-543. Poco antes de las 10.00 horas la autovía fue reabierta y el tráfico quedó restablecido con normalidad.