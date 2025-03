El comisionado del Corredor Atlántico asegura que Vigo está "muy lejos" de los requisitos europeos para ser puerto nodal

VIGO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, ha asegurado este viernes que Vigo está "muy lejos" de los requisitos europeos para ser puerto nodal.

Así lo ha señalado esta mañana ante la prensa después de participar en una mesa redonda del IV Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, llevado a cabo en el Hotel Pazo los Escudos de la ciudad olívica.

Allí, Sebastián Ruiz ha explicado que Bruselas marca ciertos parámetros para reconocer como nodal sus puertos, como representar el 1% de la carga total de Europa, o de la carga contenerizada o granelera total del continente.

Por ello, según sus cifras, solo 89 de los más de 1.180 puertos que existen en la Unión Europea poseen esta distinción, que supone un impulso para sus conexiones.

También ha querido indicar que tanto el puerto de Santander como el de Castellón lograron entrar en su última revisión pese a no llegar a los requisitos mínimos, debido a haberse negociado porque en "uno o dos años" habrán llegado y la próxima revisión no será hasta dentro de cinco. Sin embargo, Vigo está al 0,65%, "muy lejos", según ha dicho.

"Eso no significa que aunque no forme parte de la red básica no los tratemos como ella", ha apostillado, refiriéndose, por ejemplo, a las inversiones llevadas a cabo en el Puerto de Ferrol.