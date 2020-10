El comité de empresa de la central de As Pontes denuncia traslados de personal fuera de Galicia

La central termica de As Pontes (A Coruña).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct.

El comité de empresa de la central de As Pontes (A Coruña) ha denunciado que Endesa realiza traslados de personal a fuera de Galicia, lo que, advierten, contradice lo expuesto por el consejero delegado de la compañía, José Bogas, que aseguró en una entrevista que la empresa pretende que las recolocaciones "se minimicen".

En un comunicado, los representantes de los trabajadores sostienen que Empresa "está acelerando" para la central (que prevé cerrar en el verano del año que viene) "un proceso de recolocación de plantilla" en el que la "inmensa mayoría" de las plazas vacantes (el comité dice que "más de un 90%") están "fuera" de Galicia.

En este sentido, acusan a Endesa de "vender" una intención de mantener el empleo en el entorno de As Pontes "que no es real" pues "por un lado" el plan eólico que prevé poner en marcha "no es viable" hasta 2024 por "problemas lógicos de tiempos de adjudicaciones e instalaciones".

Por otra parte, afirman que "el tan bien vendido" programa 'Futur-E', que consiste en la apertura de nuevas industrias en las localizacones que prevé cerar, "ni siquiera se puede decir que esté iniciado" cuando en otros lugares con clausuras autorizadas "ya se está poniendo en marcha".

Por todo ello, el comité de empresa sostiene que "si la decisión de cierre se materializa en junio del año 2021 no hay ningún tipo de alternativa de trabajo en la zona ni para persoal propio ni para el de las auxiliares".

Así las cosas, lamenta la situación de "incertidumbre total" en la que se encuentran los trabajadores mientras la dirección "aprovecha" la realización de pruebas de biocombustibles "para no aclarar nada" y el proceso de recolocaciones "sigue en marcha".