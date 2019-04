El compostelano Miguel Pampín, el mejor tirador de cerveza de España 2019

Publicado 09/04/2019 19:00:50 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El compostelano Miguel Pampín ha sido galardonado este martes como el mejor tirador de cervezas de España 2019 tras ganar la final del VI Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza, que se ha celebrado en el marco del 33 Salón Gourmets de Madrid, en el que han competido 15 hosteleros de todo el país.

Pampín, hostelero del restaurante O Ferro en Santiago de Compostela, cuenta con 20 años de edad y tras obtener el galardón ha afirmado ser un "apasionado de la cerveza" y de la "solemnidad que hay detrás de un buen servicio de cerveza".

"No me esperaba ganar porque además este año había muchísimo nivel. Estoy muy feliz y agradecido a toda la gente que me ha apoyado", ha apostillado Miguel Pampín este martes tras convertirse en el mejor tirador de España, según ha recogido Estrella Galicia en un comunicado.

Según él, para tirar una buena cerveza "la técnica es muy importante", pero también lo es "ofrecer al cliente una sonrisa". "Lo que buscan es también una persona simpática porque para ellos es un momento para pasarlo bien y disfrutar", ha indicado.

Pampín llegó al Campeonato como ganador el año pasado del Beer Master Next Generation, una jornada sobre cultura de cerveza que pone a prueba a los futuros profesionales del sector.

SEGUNDO PREMIO

Por su parte, el segundo premio del galardón se lo llevó la gallega Laura Martínez, de la Bodeguilla de Santa Marta, también en Santiago de Compostela.

Martínez, nacida en Carnota (A Coruña), ha declarado sentirse "muy contenta" como subcampeona. "En la semifinal de Galicia estaba muy nerviosa, pero hoy he disfrutado muchísimo. Aunque no hubiese ganado habría merecido la pena", ha asegurado.

Junto a ellos, los otros tres finalistas que se han disputado el campeonato y han sido premio accésit del jurado han sido Aarón Rodríguez de la Taberna A Pracería en Laxe (A Coruña), Benjamín Seoane del Pub Atlántico en Santiago de Compostela y Luis Manuel Martínez de la Tapería de Rosa en Aravaca (Madrid).

Los cinco finalistas recibirán como premio su propio peso en cerveza de Estrella Galicia. Por otro lado, la dotación económica para el ganador ha sido de 1.000 euros. La subcampeona recibió 600 euros y se entregaron también tres accésit de 150 euros.