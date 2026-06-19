La compraventa de vivienda en Galicia cae un 7,2% en abril

Infografía con datos de compraventa de viviendas en Galicia y por provincias. - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Galicia fue de 1.928 en abril, lo que supone un 7,2% menos en comparación con el mismo mes de 2025, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con ello, Galicia se sitúa como la cuarta comunidad española en la que más disminuyó la compraventa de viviendas en abril, por delante de Navarra, Madrid y Castilla y León. También se ubica en un descenso por encima de la media nacional, que fue del -1,8%.

En lo que va de año, en Galicia se vendieron 8.395 viviendas, lo que supone 385 menos que en el mismo periodo de 2025, un 4,4% menos. En comparación con marzo, en abril también se registraron menos compraventas, concretamente 311 menos.

De las operaciones de compraventa de abril, 1.880 se realizaron sobre viviendas libres y 48 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad, 502 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.426 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 3.846 operaciones sobre viviendas en la comunidad. Además de las 1.928 compraventas, 1.038 fueron herencias, 34 donaciones y siete permutas, junto a 839 de otro tipo.

En total, durante el cuarto mes del año se transmitieron en Galicia 10.109 fincas, en este caso un 8% más que las 9.352 de un año antes. Estas fincas son 7.292 urbanas y 2.817 rústicas.

DATOS ESTATALES

A nivel estatal, la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, su menor cifra desde el pasado mes de agosto, lastrada por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%).

En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.