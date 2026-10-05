Las compraventas de vivienda caen un 0,4% en agosto en Galicia, frente al aumento de la media, según registradores

Archivo - Viviendas en construcción, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha acordado postergar la aprobación del real decreto de vivienda al mes de septiembre para alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de vivienda bajaron un 0,4% en agosto en Galicia en relación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.898 operaciones, según el avance provisional de la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores, que recoge un aumento del 1,3% para la media.

En Galicia, las compraventas totales subieron un 10,2% en agosto, hasta 4.455 operaciones, mientras las hipotecas también totales descendieron un 5,7%, hastas 1.599.

Sin embargo, las compraventas de vivienda disminuyeron un 0,4% y las hipotecas para vivienda retrocedieron en la comunidad gallega un 5,9%, hasta 1.120.

En el conjunto estatal, las compraventas de vivienda aumentaron un 1,3% interanual en agosto, hasta unas 48.700 operaciones, según el avance provisional, que señala que se trata del segundo mes del año, junto con junio, en el que se registran incrementos en las compraventas de vivienda.

Los datos, proyectados sobre el 94,8% de los registros analizados, muestran que durante agosto se registraron 94.600 compraventas de inmuebles, un 3,3% más que en agosto de 2025.

De ellas, unas 48.700 fueron compraventas de vivienda, lo que supone un aumento interanual del 1,3%.

Por su parte, las hipotecas experimentaron un ligero descenso, al constituirse 43.400 hipotecas totales, un 0,3% menos que en agosto del año pasado. Del total, más de 33.600 se constituyeron sobre viviendas, lo que supone un incremento interanual del 1,6%, en línea con las compraventas de vivienda.

UNA DOCENA COMUNIDADES ELEVAN SUS COMPRAVENTAS TOTALES

Una docena de comunidades autónomas registraron incrementos de compraventas totales durante agosto. Los mayores aumentos correspondieron a Cantabria (+29,9%), Murcia (+20,8%) y Melilla (+18,6%), mientras que los descensos estuvieron liderados por La Rioja (-24%), Navarra (-22,1%) y Castilla y León (-7,4%).

En cuanto a las compraventas de vivienda, diez comunidades registraron aumentos, con subidas de dos dígitos en Extremadura (+19,3%), Cantabria (+13,7%) y Murcia (+13,4%).

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en La Rioja (-18,7%), Castilla y León (-10,4%) e Baleares (-9,4%) y en Galicia bajaron un 0,4%.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana superaron las 13.000 compraventas totales, con Andalucía por encima de las 17.000.

En cuanto a las compraventas de vivienda, estas mismas comunidades, en el mismo orden, ocuparon los primeros puestos, con Andalucía alcanzando las 9.400 operaciones.

2026 EXTREMADURA LIDERA EL AUMENTO DE LAS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDA

El número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles aumentó en ocho comunidades autónomas.

Entre ellas, los mayores incrementos, con tasas de dos dígitos, se observaron en Melilla (+29,3%), Extremadura (+26,8%), Canarias (+19%), Comunidad Valenciana (+14%) y Navarra (+13,2%).

En cuanto a los descensos, destacaron también a doble dígito La Rioja (-24,5%), Madrid (-19,7%), Baleares (-15,4%) y Aragón (-14,1%).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se produjeron en nueve comunidades. Entre los mayores incrementos destacan Extremadura (+23,5%), Navarra (+22,9%), Melilla (+19,4%) y Canarias (+19%), mientras que los descensos más acusados se contabilizaron en La Rioja (-28,3%), Baleares (25,8%) y Aragón (-12,9%).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid superaron las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles.

La comunidad con mayor número de hipotecas fue Andalucía, con 8.300 en total, de las cuales algo más de 6.600 fueron sobre vivienda.