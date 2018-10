Compromiso por Galicia rechaza concurrir a las europeas con En Marea: "Somos una formación seria"

Publicado 20/10/2018 18:47:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromiso por Galicia (CxG) ha rechazado este sábado la posibilidad de concurrir junto con En Marea a las elecciones europeas de mayo de 2019. "Somos una formación seria", ha declarado su secretario xeral, Juan Carlos Piñeiro Docampo, quien también les ha sugerido que "la política se hace de otra forma más digna".

Así ha respondido, a través de un comunicado, a la invitación extendida este jueves por el portavoz de En Marea, Luís Villares, quien dijo que veía a Compromiso por Galicia como una "fuerza hermana".

"Nos vemos hoy en la obligación de responder a las declaraciones del señor Villares en lo relativo a las elecciones europeas, más propia en las formas de una organización juvenil que del jefe de la oposición en el Parlamento gallego", esgrime la formación a través de un comunicado. En este sentigo, Compromiso por Galicia dice que hace "una política seria y clara": "No nos gusta engañar y jugar con la ilusión de los gallegos y gallegas".

Y es que, tal y como recuerda a En Marea, ellos "participan ya, de forma activa, en la política europea" dentro de la Coalición por Europa, "con Izaskun Bilbao como voz". Así, han esgrimido que sus iniciativas están "muy lejos" de las postuladas por el partido instrumental en Europa: "Nosotros no defendemos la eliminación de las vacunas, ellos sí".

"El señor Villares igual no conoce, por su incorporación posterior a la política gallega, que la filiación de Compromiso por Galicia decidió por un amplio margen del 72 por ciento tener un camino propio en la política gallega, lejos de la confluencia", recuerda Piñeiro Docampo, quien dice también "tener clara" la reedición de 'Galeusca', una iniciativa en la que "ya trabajan" con EAJ-PNV y el PDeCAT.

Así a todo, Compromiso por Galicia pide al portavoz del partido instrumental "que no use" su nombre en la "guerra interna que vive En Marea" porque, continúa, "ese no es el camino de la política digna". "También le aclaro que no participamos en organizaciones que dependen de las decisiones de la Complutense. Nuestro espacio es único en Galicia", sentencia su secretario xeral.