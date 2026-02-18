Comunidades de montes denuncian cobros "ilegales" del IBI por parte de muchos ayuntamientos pese a sentencias en contra

(I-D) Eva Pereira, Xosé Alfredo Pereira Y Antonio Cajide, De La Organización Galega De Conunidades De Montes (ORGACCMM) - EUROPA PRESS

VIGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) ha denunciado este miércoles que muchos municipios están cobrando el IBI a estas entidades, a pesar de que la ley contempla que están exentas, y después de haber recurrido a los tribunales y tener dos sentencias que avalan su posición.

Así lo han trasladado representantes de la Organización en una rueda de prensa celebrada en Vigo, con motivo de la presentación de su asamblea general anual (que se hará este sábado en Gondomar) y del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes que se celebrará en mayo en Allariz (Ourense).

Según ha explicado Antonio Cajide, a pesar de que las comunidades de montes están "exentas por ley" del pago de ese impuesto, son muchos los ayuntamientos que les giran el recibo. Así, se ha referido a Vigo, Mos, Pazos de Borbén, Cangas, A Pobra, Rianxo, Tomiño, Poio o Gondomar, entre otros, fundamentalmente aquellos en los que hay montes periurbanos.

En muchos casos, el tributo se gestiona a través de las diputaciones, como ocurre con el servicio ORAL de la Diputación de Pontevedra. "Pero al reclamar allí, dicen que se limitan a cobrar a las entidades que les pasan los ayuntamientos, y en los ayuntamientos te remiten a la Diputación (...), se pasan la pelota unos a otros", ha incidido.

Esta situación llevó a la Organización a presentar recurso contencioso administrativo en dos ocasiones y, aunque las sentencias fueron favorables a estas entidades, muchos ayuntamientos "siguen cobrando". Las comunidades "tienen que pagar y luego, con la sentencia que les da la razón, ir a reclamar", según ha señalado Cajide.

Este cobro "ilegal" del IBI será una de las cuestiones que se trate en la asamblea general del sábado y en el Congreso del próximo mes de mayo. En esos encuentros también se abordará la futura legislación autonómica para comunidades de montes.

A este respecto, el presidente de la ORGACCMM, Xosé Alfredo Pereira, ha alertado contra la "intención" de la Xunta de "privatizar y municipalizar" los montes. Igualmente, se debatirá sobre la "falta de alternativas reales" tras la ola de incendios del pasado verano, además de otras cuestiones que afectan a estos espacios.

La presidenta del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes, Eva Pereira, ha animado a estas entidades a participar en ese encuentro, en el que se tratarán cuestiones como esa "nefasta intención" de la futura ley de montes vecinales, de la titularidad vecinal de los montes, o de su aprovechamiento.