Una concentración ante el Parlamento exige a Xunta y PP el fin de la "manipulación" en los medios públicos gallegos

Trabajadores de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) --antigua CRTVG--, representantes sindicales, del BNG y otros colectivos se concentran ante el Parlamento gallego.

Trabajadores y otros colectivos protestan a pocas horas del debate de una iniciativa legislativa popular que, previsiblemente, será tumbada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep.

Trabajadores de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) --antigua CRTVG--, representantes sindicales, del BNG y otros colectivos organizados en torno a la plataforma 'Por unha CRTVG ao Servizo do Pobo' se han concentrado este martes ante el Parlamento gallego para advertir a la Xunta y al PP que les tendrán "enfrente hasta la victoria final" contra la "manipulación" de los medios de comunicación públicos.

Así lo ha expresado la portavoz de la plataforma, Tereixa Navaza, en declaraciones a periodistas con motivo de esta protesta horas antes de que, previsiblemente, el pleno de la Cámara autonómica, con la mayoría absoluta del Grupo Popular, tumbe la toma en consideración iniciativa legislativa popular (ILP) para acabar con el "secuestro" de la CSAG.

Este texto llegó al Parlamento el pasado mes de abril tras recopilar casi 25.000 firmas de ciudadanos y este martes por la tarde decaerá en su primer examen, antes de que pueda iniciarse su tramitación.

"El Gobierno, como un buldócer con su mayoría absoluta, va a hacer el entierro del medio público de este país", ha denunciado Navaza, quien ha insistido en la "mentira permanente" en la que está instalada la ahora rebautizada como CSAG, tras la aprobación de la última ley autonómica el pasado marzo que también piden retirar.

Ha recordado que hay unos 40 colectivos que apoyan esta ILP que es un "derecho a defenderse" contra una nueva ley "fraudulenta" que no solo va, según ha criticado, contra la nueva directiva europea de medios de comunicación, sino también "contra toda la democracia".

"LÍNEAS ROJAS" QUE FRAGA "NO SE ATREVERÍA A CRUZAR"

"Una democracia sin medios públicos, sin miedo ni libertad para hacer su trabajo no es democracia", ha recalcado Navaza, quien se ha reivindicado como una periodista que "trabajó con el fascismo, con el franquismo, con la transición y la democracia".

Por esto mismo, tras un lapsus que le ha hecho referirse a Alfonso Rueda como Manuel Fraga --"el subconsciente me traiciona", ha dicho--, ha señalado que incluso Fraga, a diferencia del presidente actual, tenía "líneas rojas que no se atrevería a cruzar".

"El señor Rueda engaña, manipula, tergiversa la información. Van a seguir teniéndonos enfrente, hasta la victoria final", ha concluido Navaza.

RUEDA "DESGOBIERNA"

Al inicio de su intervención, la veterana periodista también ha criticado que el actual presidente autonómico "desgobierna" y lo ha relacionado con Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar.

"Carecen de algo fundamental para la democracia. No aceptan nunca sus responsabilidades, siempre son de los otros", ha manifestado Navaza, para acusarles también de "privatizar" la sanidad, la educación y ahora "los informativos" de los medios públicos.