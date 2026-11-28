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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tralusa, la unión temporal de empresas (UTE) concesionaria del autobús urbano de Santiago, ha asegurado que lleva "cerca de un año" advirtiendo de la "insuficiencia" de la flota operativa para prestar el servicio y que ha ofrecido una solución al Ayuntamiento para solventar las "consecuencias" derivadas de esta situación, también advertidas, según la compañía.

En concreto, esta UTE propiedad del grupo Monbus sostiene que ha ofrecido hasta 10 autobuses propios para cubrir el hueco de vehículos inmovilizados debido a averías. A través de un comunicado, la compañía rechaza "rotundamente" que se le atribuya la responsabilidad de las expediciones que no han podido realizarse en las últimas semanas "como consecuencia de la falta de autorización municipal para utilizar los autobuses disponibles".

Esta respuesta llega después de que el concejal de Movilidad, Xan Duro, anunciase la apertura de diligencias previas para investigar los "incumplimientos" detectados en la prestación del servicio y que, de ser el caso, derivará en la imposición de sanciones contra la concesionaria, que además forma parte de la adjudicataria del nuevo servicio.

Según su relato, Tralusa advirtió al Ayuntamiento de que 10 de los 51 autobuses adscritos al servicio en base al contrato "presentaban averías que impedían su reparación y, por tanto, su continuidad en servicio". En este sentido, recalca que la responsabilidad de aportar los vehículos necesarios para sustituirlos corresponde al ente municipal.

Tralusa también asegura haber informado de las "consecuencias" de esta situación, que ha obligado a "intensificar" la utilización del resto de vehículos y que ha influido a la hora de realizar las intervenciones de mantenimiento necesarias. A esto se han sumado "nuevas averías" en vehículos adscritos al servicio, cuyas retiradas fueron comunicadas mediante escritos de fechas 17, 20, 23, 26 y 27 de noviembre.

La UTE manifiesta haber ofrecido 10 autobuses de su titularidad "no adscritos actualmente al contrato, que reúnen las condiciones técnicas y de seguridad exigibles", a través de sucesivos escritos presentados desde principios de octubre. "A día de hoy, ninguna de estas 10 sustituciones ha sido autorizada", completa.

AUTOBUSES ROTULADOS CON LA NUEVA IMAGEN

En rueda de prensa el viernes, Xan Duro explicó que, tras realizar las inspecciones correspondientes, la empresa municipal de transporte urbano (Tussa) detectó que hay un total de seis autobuses "rotulados [según el nuevo contrato] y parados que debían estar circulando". Esto, según los datos del concejal, ha reducido a 35 los que están actualmente en circulación cuando debían ser 41 los que operan, restando ya los otros 10 mencionados.

Tralusa, que admite que sí hay vehículos rotulados --aunque rebaja la cifra a cinco--, insiste en que esto responde a una petición municipal: "La propia Concejalía de Movilidad solicitó verbalmente a Tralusa [...] que procediese a rotular inicialmente un vehículo y, posteriormente, un mínimo de seis autobuses con la nueva imagen corporativa municipal, trasladando a la compañía que se permitiría su puesta en funcionamiento".

"Sin embargo, una vez realizados los trabajos de rotulación, y pese a las reiteradas solicitudes de Tralusa, el Ayuntamiento no ha autorizado su utilización", continúa. La compañía considera que "no existe fundamento" para impedir su circulación y se debe a "una mera cuestión de imagen corporativa".

Por todo ello, la UTE, que acreditará lo explicado públicamente ante la apertura de las diligencias previas, lamenta "profundamente" los prejuicios causados a los usuarios y exige al Ayuntamiento que autorice "de manera inmediata" las 10 sustituciones solicita y la puesta en funcionamiento de los cinco vehículos "paralizados por su rotulación".