Condenado a 24 años de cárcel el delincuente 'Pandolo' por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos personas

A CORUÑA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 24 años y 4 meses de cárcel a José Manuel Martínez, más conocido como 'Pandolo' -- considerado un peligroso atracador, con múltiples antecedentes penales y con condenas por tentativa de homicidio -- a 24 años y cuatro meses de cárcel por asaltar una vivienda en Ordes (A Coruña), en la madrugada del 31 de mayo de 2023, cobn la intención de robar y portando un arma de fuego sin licencia.

Durante el intento de sustracción de un vehículo, disparó en varias ocasiones. Los magistrados entienden que lo hizo "con la intención de acabar con la vida" de dos de los residentes en la casa.

En el fallo, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo considera autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, de un delito de robo con violencia en casa habitada de un vehículo a motor en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de arma corta sin licencia y con número de serie borrado, de un delito de coacciones y de un delito leve de hurto.

La sala entiende probado que actuó con dolo directo, evidenciado por el uso del arma y la violencia empleada. El tribunal no aprecia la eximente de alteración psíquica, dado que los informes forenses indicaron que no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

"No he querido matar a nadie", manifestó al término del juicio en el que su defensa pidió la libre absolución al alegar que padece "esquizofrenia". "No existe ánimo homicida en ninguno de los casos", recalcó el abogado. En concreto, respecto al disparo que hirió a uno de los habitantes de la casa, dijo que fue "fruto de un forcejeo". "Por lo tanto, no es un homicidio en grado de tentativa sino un delito de lesiones con instrumento peligroso", ha especificado.

También apuntó que "existe una eximente completa dada la situación de enfermedad no tratada o en todo caso una atenuante muy cualificada", en alusión a la esquizofrenia padecida por su cliente que podría suponer una "alteración de las capacidades volitivas" del procesado en el momento de los hechos. "Falta una prueba psiquiátrica para conocer las consecuencias de la enfermedad en el momento de los hechos", sostuvo también.

DISPAROS PARA ASUSTAR

En su declaración 'Pandolo' proclamó su inocencia. "Hice cuatro o cinco disparos al aire para que vieran que tenía un arma de fuego y no se me acercaran", manifestó. "Entré por comida", expuso para apuntar que "no llevaba intención de robar el coche, surgió, he robado coches toda mi vida", añadió en relación al acceso a la vivienda cuando seis miembros que estaban en ella se encontraban durmiendo.

"Si pudiera nos mataba a todos", coincidieron las víctimas el día en que declararon. Así dijeron que el acusado les disparó "directamente" a una distancia de "menos de dos metros" a uno de los hombres al que hirió en el abdomen.

A continuación, añadieron que realizó un disparo "dirigido" a la esposa del herido que fue fallido. Acto seguido, la madre del accidentado se abalanzó sobre el acusado, recibió un puñetazo y cayó al suelo. "Le apuntó a la cabeza y le dijo 'tú te lo buscaste', escuché un click, por suerte la pistola se debió de encasquillar", detalló el hijo. "Si no falla la pistola, estamos todos muertos", insistió.