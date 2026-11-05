Condenado a pagar más de 15.000 euros tras disparar con una pistola de aire comprimido a un hombre en Ourense

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado a pagar más de 15.000 euros en multas e indemnizaciones tras disparar con una pistola de aire comprimido a otro por "azuzar" a dos perros de su propiedad en Ourense.

Según se recoge en la sentencia, sobre las 23.10 horas del 2 de diciembre de 2024, el acusado observó cómo el perjudicado pasaba a la altura de su casa y, "como este azuzaba a dos perros de su propiedad que se encontraban en dicho lugar", procedió a disparar a la víctima con una pistola de aire comprimido mientras se alejaba del lugar.

Así, el condenado ha reconocido los hechos y ha aceptado pagar una multa de nueve meses a razón de 5 euros diarios --un total de 1.350 euros--, así como indemnizar al perjudicado en 1.143,12 euros por perjudicio personal particular grave; otros 1.651,1 euros por perjudicio personal particular moderado; 3.414,35 euros por las secuelas; y 1.075,37 euros por perjuicio estético --un total de 7.283,84 euros--.

Asimismo, el condenado deberá indemnizar al Sergas en 6.721,99 euros por los gastos de asistencia al perjudicado, ascendiendo así el total de los gastos a más de 15.000 euros.