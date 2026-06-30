Condenados a entre nueve y diez años de cárcel cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína por el puerto de Vigo

Archivo - Cuatro acusados de introducir 650 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de bananas llegadas al Puerto de Vigo. - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a penas de entre nueve y diez años y siete meses de cárcel a cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de babanas por el Puerto de Vigo.

En la sentencia, los magistrados consideran a los cuatro procesados como miembros de una organización dedicada a la introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica.

Los sospechosos fueron detenidos el día 26 de abril de 2023, cuando fue interceptado en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína, con un valor en el mercado ilícito de más de 25,5 millones de euros.

En su fallo, la Audiencia relata que, entre los meses de julio de 2022 y abril de 2023, a raíz de información de cooperación policial internacional, "se llevó a cabo una investigación acerca de una trama de personas estructurada y sostenida, que tendría el objetivo de mantener modos estables de introducción de cargamentos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial provenientes de América del Sur, a través, entre otros, del puerto de Vigo, en donde se sustituirían los palés cargados en origen con cocaína por otros idénticos a los transportados para garantizar que la operación no fuese descubierta".

El tribunal considera probado que la estructura organizativa estaba dirigida por una persona no enjuiciada y que semanas antes, en marzo de 2023, se realizó un primer envío de contenedores de plátanos en uno de los cuales se habían introducido palés con cocaína, que fue incautada ya en Colombia.

Después, en abril de ese año se envió un segundo cargamento, que estaba siendo seguido gracias a la intervención de agentes encubiertos "debidamente autorizados".

COCAÍNA EN VIGO

También se considera probada la llegada del contenedor al puerto de Vigo y la intervención del camión con los palés, así como los informes periciales que confirmaron la sustancia y su pureza.

La Sala ha rechazado las cuestiones previas por falta de acreditación de vulneración grave de derechos o de provocación, entendiendo que la actuación policial fue meramente investigadora y que las posibles deficiencias formales no contaminan la prueba.

De esta forma, condena a uno de los acusados a diez años de prisión y al pago de una multa de 70 millones de euros; a otro de los sospechosos, respecto al cual tiene en cuenta la agravante de reincidencia, a diez años y siete meses de prisión y al pago también de 70 millones de euros, y a cada uno de los otros dos acusados, le impone nueve años de prisión y una multa de 50 millones de euros.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

JUICIO

El juicio se llevó a cabo el pasado mes de mayo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Durante las distintas vistas, las defensas de los acusados apuntaron a un posible "delito provocado" por los propios funcionarios encubiertos. Ahora, los magistrados rechazan ese argumento.

Por su parte, uno de estos agentes destacó que se trataba de una organización muy asentada y con experiencia en este tipo de hechos.

Pese a todo, la Audiencia solo condena a los cuatro procesados, debido a que el cabecilla de la trama, Damián G.U., no fue enjuiciado porque está en paradero desconocido.