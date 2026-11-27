SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la mala praxis asistencial en la atención a una paciente embarazada que quedó tetrapléjica tras un diagnóstico tardío y fijó en 1.158.945 euros la indemnización que deberán abonar el Sergas y su aseguradora, frente a los 1,32 millones reconocidos en primera instancia.

Según los hechos probados, la mujer, embarazada de 39 semanas, acudió en mayo de 2022 a un centro sanitario por un dolor dorsal y recibió el alta. Horas después, fue trasladada a un hospital, donde también recibió el alta sin que le realizaran una resonancia magnética.

Al día siguiente, volvió a urgencias tras sufrir un fuerte dolor interescapular y pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores. Una resonancia reveló un hematoma que comprimía la médula espinal. El personal médico le practicó una cesárea y, posteriormente, una intervención neurocirúrgica. Como consecuencia, sufrió una tetraplejia incompleta. Un mes después, "se le reconoció una discapacidad del 89%".

El tribunal considera que los síntomas "no eran inespecíficos" y que la exploración y las pruebas realizadas fueron insuficientes, por lo que hubo mala praxis y un diagnóstico tardío que comprometió la atención de la paciente, segundo recoge la sentencia.

Sin embargo, los magistrados señalan que "no existen datos objetivos sobre el grado de lesión que presentaba" el primer día que acudió a urgencias del hospital ni sobre las posibilidades de recuperación con una intervención temprana. Por este motivo, fija la indemnización en el 70% del importe base, frente al 80% reconocido inicialmente.

La resolución no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.