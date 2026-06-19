Una conductora sin carné se da a la fuga tras atropellar a un agente en un control en Verín y chocar contra otro coche

Coche accidentado en un siniestro con una conductora que se da a la fuga en Verín - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductora sin carné, que circulaba en un coche sin seguro ni ITV, se ha dado a la fuga tras atropellar a un agente de la Guardia Civil que le había dado el alto en un control en Verín (Ourense), así como después de chocar contra un turismo.

Según explica la Guardia Civil, hay un dispositivo en marcha para localizar a la mujer por atentado a agente de la autoridad. Se trata de una vecina del municipio ourensano de Cualedro con múltiples antecedentes policiales y carente de permiso de conducción.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14,00 horas en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 168,900, en el municipio de Verín. Mientras una patrulla identificaba a la conductora, "esta inicia la marcha súbitamente arrastrando unos metros al guardia civil, hasta que este logra soltarse del vehículo".

Durante la huida, la conductora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa y continuó la marcha.

El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.