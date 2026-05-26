La conselleira do Mar comparecerá en el próximo pleno y la oposición insistirá sobre el control de las bajas

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, comparecerá, a petición propia, en el pleno de la próxima semana en el Parlamento de Galicia para explicar las medidas para la recuperación de los bancos marisqueros, mientras la oposición preguntará al Gobierno gallego por el plan de la Xunta para controlar las bajas labores.

Así lo han acordado los grupos parlamentarios en la junta de portavoces celebrada este martes en la Cámara gallega, donde se ha fijado el orden del día para la sesión de los días 2 y 3 de junio en el Pazo do Hórreo.

En concreto, según ha señalado en rueda de prensa la viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil, la líder del Bloque, Ana Pontón, cuestionará el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, si piensa que "la salud de los trabajadores se protege cuestionando al personal médico" y exigirá que "retire la campaña de criminalización y persecución del derecho a baja laboral".

Mientras, los socialistas han trasladado en una nota de prensa que introducirán esta cuestión a través de una pregunta oral para conocer los motivos para "alterar los criterios clínicos que tienen que emplear los facultativos a la hora de conceder las bajas laborales".

La pregunta del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control se centrará en las políticas del Ejecutivo autonómico para "aprovechar todo el potencial para el desarrollo de Galicia y el bienestar de los gallegos".

Por su parte, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha explicado que los populares presentarán una iniciativa para "conocer mejor el programa de Casa 47" del Gobierno central y también llevarán una pregunta sobre la AP-9.

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