La conselleira de Política Social insta a Pontón a "rechazar públicamente" el cartel "machista" de la CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se ha pronunciado este martes sobre el cartel de la CIG en el que, mientras se reivindica más personal para residencias de mayores, aparece un dibujo, a modo de caricatura suya, de una mujer sentada en un sofá, con un bolso de marca y que afirma que le "matan" las rebajas. Además de pedir a la CIG que "rectifique" su conducta "machista", ha apuntado a la líder del BNG, Ana Pontón, a la que insta a expresar su "rechazo público".

Así lo ha trasladado en el marco de una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, en una jornada en la que Fabiola García ha recibido el apoyo de dirigentes de su partido como la secretaria general, Paula Prado, o el portavoz en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, pero también, por ejemplo, de la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey.

Rey, en su perfil de IG, subraya que el "panfleto" es "asqueroso". "Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Más allá de la crítica política, pienso que ninguna mujer debe someterse a este nivel de machismo. Una caricatura totalmente sexista que refleja lo que aún hoy sufrimos. Mucho ánimo, Fabiola", traslada.

También el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al finalizar un acto este martes en la sede de su departamento, ha aprovechado para mostrar públicamente su "máxima repulsa ante la campaña sexista" de la CIG contra su compañera de gobierno. Además, ha dirigido el foco hacia el BNG, partido que "lidera una mujer", para que se sume al rechazo a este cartel "en las proximidades del 8 de marzo".

Ya en la pasada jornada responsables de la Consellería de Política Social, entre ellas su máxima responsable, pidieron la retirada de este cartel, por "sexista".

Aunque la reivindicación es que se dote de más personal a las residencias de mayores dependientes de esta Consellería, la principal imagen es un dibujo de una mujer, haciendo alusión a la máxima responsable de Política Social e Igualdade, sentada en un sofá con un bolso de marca.

También se refleja los lemas de trabajadoras de residencias de mayores pidiendo más personal para atender a los ingresos psiquiátricos y la contestación de la mujer: 'Buff me aburren, dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan'.

"ACTO VERGONZOSO"

Este martes, Fabiola García ha esgrimido que se trata de "un acto vergonzoso" y ha confesado lo que pensó en la pasada jornada al llegar a la Consellería y ver que el edificio administrativo estaba "empapelado" con los carteles. "¿A un compañero, a un conselleiro hombre, le harían lo mismo?", se ha preguntado.

A continuación, ha esgrimido que comparte que un sindicato pueda criticar su gestión con "respeto", pero "no", ha dicho, tratando de avergonzarle, y con "comentarios de ese tipo por el mero hecho de ser una mujer".

"Pido que Ana Pontón traslade públicamente su rechazo a este tipo de carteles, y también una rectificación de la CIG, que es un sindicato comunista e independentista, pero ahora también machista", ha reprobado.

Por su parte, en su perfil de la red social 'X', Paula Prado ha esgrimido que "una imagen vale más que mil palabras" y ha agregado que la del cartel "retrata a la perfección el falso feminismo del independentismo gallego" y de sus "satélites". "Como mujer y como máxima responsable del sindicato al servicio del BNG, ana Pontón debe dar explicaciones por esta asquerosa campaña", ha instado.

"INDIGNANTE Y SEXISTA"

Finalmente, tras la Xunta de Portavoces, Alberto Pazos ha acusado a la oposición de "continuas faltas de respecto a los funcionarios" y ha cargado contra la "indignante y sexista" caricatura.

"Aún estamos a la espera de que el feminismo gallego la rechace y pida la retirada de esa campaña", ha sostenido para censurar esta "falta de respeto" a una conselleira que, "por encima de todo, es una mujer trabajadora y respetable que debe merecer la misma consideración que cualquier conselleiro".