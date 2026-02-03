El conselleiro de Sanidade comparecerá en el pleno de la Cámara para explicar las medidas en Primaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparecerá a petición propia en el pleno del Parlamento de la próxima semana, que se celebrará los días 10 y 11 de febrero, para explicar las medidas tomadas por la Xunta relativas al servicio de Atención Primaria.

Además, la sesión plenaria comenzará con la votación para elegir a María Dolores Fernández Galiño como Valedora do Pobo y se debatirá una iniciativa legislativa popular sobre el derecho de los gallegos a conocer la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Así lo han avanzado los grupos en las ruedas de prensa posteriores a la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, donde han detallado que la líder de la oposición, Ana Pontón, preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre "qué motiva el regalo fiscal que el Gobierno gallego hizo a las eléctricas con las modificaciones introducidas en el canon eólico".

Mientras, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará al titular del Ejecutivo autonómico por la "falta de respuesta a las necesidades de los gallegos de las decisiones políticas que adopta la Xunta".

"Queremos que deje de hacer de vicepresidente de Feijóo y que se dedique a contestar a la oposición", ha manifestado la viceportavoz socialista Elena Espinosa, que también ha acusado al Gobierno gallego de hacer "el baile de la conga de la incompetencia", en lugar, ha añadido, "de intentar avanzar y dar soluciones a los gallegos".

ROTURA BALSA MONTE NEME

Asimismo, la rotura de una balsa minera en el Monte Neme este fin de semana centrará las preguntas de los grupos durante la sesión plenaria para demandar explicaciones al Gobierno gallego sobre lo ocurrido.

De hecho, tal y como ha explicado la viceportavoz del BNG Olalla Rodil, los nacionalistas solicitaron a comparecencia de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que fue rechazada por el Grupo Popular.

En esta línea, Rodil ha exigido "explicaciones y responsabilidades" a la Xunta por lo ocurrido, ya que cree que se actuó "tarde y mal" porque el Ayuntamiento de Carballo "ya había advertido de que se estaba acumulando agua en una galería, que fue por la que rompió la balsa".

También ha demandado explicaciones por actuar "tarde después de la riada". "Primero fueron los vecinos los que alertaron y después la Xunta no se puso en contacto con las autoridades locales hasta seis horas más tarde de que alertaran los vecinos", ha reprochado la viceportavoz del Bloque.

Sobre lo sucedido el sábado con esta balsa también preguntará el Grupo Socialista, que además cuestionará al Ejecutivo autonómico por la "paralización de la VAC Costa Norte" y por "el deterioro de centros educativos en el Ayuntamiento de Zas".

PROPOSICIONES NO DE LEY

En cuanto a las proposiciones no de ley que irán en el orden del día del pleno, se incluyen dos del PSdeG que, según ha detallado Elena Espinosa, reclamarán, por una parte, un plan de choque relativo a las plazas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en los centros escolares y, por otro lado, un plan estratégico para fomentar la ganadería extensiva.

Por su parte, el BNG instará al conjunto de la Cámara a condenar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino y el PPdeG centrará sus iniciativas en el recurso de inconstitucional del Gobierno, admitido a trámite por el TC, contra el plan de agilización de dependencia y discapacidad y las medidas de repotenciación de la Xunta y otra sobre la "falta de financiación a las personas que padecen ELA".

"Galicia fue pionera, sumando la puesta en marcha de una ayuda directa para estas personas. 12.000 euros para compra de productos básicos. Esta es la única ayuda que en estos momentos disponen las familias después de que el Gobierno de España después de un año de la entrada en vigor de la ley ELA todavía no tiene financiación", ha censurado el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago.

Por otro lado, los socialistas llevarán una moción sobre financiación, demandando que se reactive la comisión de estudios sobre el sistema de financiación que "quedó parada por el fin de la legislatura y sin aprobar el dictamen final después de designar la ponencia".

CUESTIONES PPDEG

En el ámbito de las preguntas al Gobierno, los populares cuestionarán al Ejecutivo de Alfonso Rueda sobre si el Ministerio de Transportes informó a la Xunta de las razones "técnicas y operativas" que motivaron la imposición de la limitación de velocidad en el tramo Ourense-Santiago, así como si se tiene constancia de qué controles de seguridad se hicieron en ese tramo.

También preguntarán por el Plan Social por el Clima y los proyectos presentados por la Xunta para incorporarse al Fondo Social por el Clima y que el Gobierno, ha apuntado Pazos Couñago, "tenía que llevar para su financiación con dinero de la Unión Europea".

Por último, pedirán la valoración de la Xunta sobre el acuerdo con la Fegamp para incrementar la aportación económica autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF).