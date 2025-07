Continúan las críticas de BNG y PSdeG a la Xunta por el 'caso Villares': "Envía un mensaje demoledor a las mujeres"

La nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde (1i); el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c) y el hasta hoy conselleiro do Mar, Alfonso Villares (1d), durante el acto de su toma de posesión en Pazo de Raxoi, a 5 de junio de 2025, en Santiag - Álvaro Ballesteros - Europa Press