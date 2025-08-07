Convocada este jueves la Oficina Técnica da Seca para valorar la toma de medidas ante la "escasez de agua"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha convocado este jueves a la Oficina Técnica da Seca para valorar la toma de medidas ante la "escasez de agua".

Tal y como ha trasladado la Xunta en un comunicado, "después de varias semanas de calor intenso y alta evaporación, los datos de los caudales que circulan por los ríos gallegos están siendo bajos".

Asimismo, a pesar de que las reservas en los embalses son "aún altas" --a día 4 se situaban en el 84,63%-- las previsiones meteorológicas para los próximos días aconsejan hacer un "seguimiento constante de la evolución para adoptar, de ser el caso, las medidas necesarias".

Por este motivo, en dicha reunión se tomarán las decisiones que desde el punto de vista técnico --y en aplicación del Plan de Seca-- se consideren "más oportunas".

Además, el Gobierno gallego ha añadido que "teniendo en cuenta el actual contexto es normal que algunos ayuntamientos adopten ciertas decisiones, en el marco de sus competencias, para fomentar un consumo responsable y reducir los usos imprescindibles".