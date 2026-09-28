Convocan concentraciones en varias ciudades de Galicia este lunes por el derecho a la vivienda: "Ni una Maricarmen más"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes colectivos sociales han convocado concentraciones de urgencia este lunes en varias ciudades de Galicia por el derecho a la vivienda, después de que este fin de semana decenas de personas acampasen en la Puerta del Sol de Madrid: "Ni una Maricarmen más".

De esta manera, Alianza pola Vivenda Vigo, integrada por diversos colectivos como el Sindicato de Inquilinas, el Foro Socioeducativo As Ninguéns o Amnistía Internacional, entre muchos otros, ha convocado esta tarde en la ciudad olívica una protesta.

En concreto, será a partir de las 19.30 horas en la Puerta del Sol con el objetivo de "conquistar el derecho a la vivienda". "Ocupemos las plazas por las compañeras de Madrid y todas las Maricarmen del Estado", reivindican en el cartel.

También en Santiago, el sindicato Vivenda Compostela ha solicitado a la ciudadanía que se una a la concentración de este lunes a las 20.00 horas en la Alameda.

"Este lunes volvemos a la calle por Maricarmen, por las desahuciadas y por las compañeras de los sindicatos y asociaciones y colectivos que desde hace días se movilizan en toda la península", han subrayado en redes sociales.

Así, piden a los vecinos que lleven su comida para cenar todos juntos en la Alameda y gritar contra los rentistas y los multipropietarios que viven de los alquileres. "Nosotros tenemos las llaves de la ciudad", insisten.

En A Coruña, la protesta se llevó a cabo este pasado domingo, cuando decenas de personas se concentraron en el Obelisco para exigir medidas ante la situación actual de la vivienda.