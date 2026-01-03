Convocan concentraciones en Vigo y Lugo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Un grupo de venezolanos celebran la "caída del régimen de Maduro", en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colectivos de ciudadanos venezolanos y sindicatos han convocado este sábado concentraciones en Vigo y Lugo después de que Estados Unidos atacase varios puntos de Venezuela durante esta madrugada. La primera tiene como fin expresar su "rechazo total" a lo sucedido y la segunda está convocada "en apoyo a la libertad" del país.

La protesta en Vigo ha sido impulsada por la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) --entre otras organizaciones--, que, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento a participar en una concentración a las 20.00 horas frente al Consulado de la República de Venezuela en Vigo.

"Expresamos nuestro rechazo total a la intervención militar desencadenada en las últimas horas en Venezuela y a cualquier forma de agresión armada externa contra un pueblo soberano", ha manifestado.

Asimismo, ha reafirmado que "ninguna narrativa imperialista justifica una intervención militar" y que "ningún interés geopolítico o económico puede estar por encima del derecho de los pueblos a decidir su futuro sin amenazas, sanciones ni imposiciones". Además de Agabo, la convocatoria también está apoyada por BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arredista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.

En Lugo, la comunidad venezolana celebrará a las 18.30 horas una concentración "pacífica y organizada" en la Praza Maior. La asociación VeneLugo ha publicado la convocatoria en su perfil de 'Instagram' en señal de apoyo a la "libertad" del país.

LLAMAMIENTO DEL ALCALDE DE OURENSE

Por otra parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha animado en sus redes sociales a todas las personas venezolanas de la ciudad a asistir a la Praza Maior a las 19.00 horas a "celebrar" que la "democracia está punto de volver a un gran país como es Venezuela".

Allí estará situada una carroza musical, que estaba planificada para ser itinerante, pero que finalmente estará fija para que se convierta en un "punto de encuentro", en palabras del regidor. "Hoy es un gran día para todos los venezolanos, que se derroque a un dictador siempre es una buena noticia", ha expresado.

Esta convocatoria ha sido apoyada por redes por distintas asociaciones y grupos de venezolanos residentes en la ciudad, que han hecho un llamamiento a llevar la bandera del país y "darse un fuerte abrazo".