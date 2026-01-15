Convocan una protesta en Ferrol en apoyo a un activista propalestino investigado por tuits "antisemitas"

Convocan una protesta en Ferrol en apoyo al activista Bruno Lopes, investigado por publicar supuesto "contenido antisemita". - MAR DE LUMES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi una treintena de organizaciones civiles en Galicia han convocado una manifestación y una movilización en apoyo al activista propalestino Bruno Lopes, citado a declarar en calidad de investigado por un supuesto delito de discriminación en el contexto de las protestas "contra el genocidio de Israel" en Palestina.

Las entidades han anunciado este jueves, en Santiago, que la protesta en Ferrol (A Coruña) será el domingo 25 de enero a las 12.00 horas, en la Praza Amada García, de donde se prevé que partirá la marcha. Asimismo, el próximo 10 de marzo las entidades han avanzado una movilización frente al Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, a las 10.00 horas.

Precisamente en esa fecha será cuando Lopes tendrá que declarar en calidad de investigado ante la Justicia por sus tuits que, según la Guardia Civil, son "antisemitas" e "incitan al odio".

En este contexto, durante esta comparecencia en la capital compostelana para dar a conocer los actos, el militante del Comité Galego de Solidariedade Internacionalista Mar de Lumes ha incidido en que la denuncia está "enmarcarada en una política de persecución contra quien da voz a la causa Palestina y denuncia el genocidio". Para él, se trata de un "un aviso a navegantes".

En esta línea, Lopes ha subrayado que con este "aviso" lo que se pretende es "censurar e intimidar las personas solidarias" y "proteger a los que cometen crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino". Por otra parte, ha señalado que las redes sociales están "llenas" de comentarios que "celebran la limpieza étnica que Israel impone a Palestina", pero que estas cuentas no son las denunciadas.

Concretamente, en uno de sus tuits señalados por la Guardia Civil, Lopes publicó, en mayo de 2024: "Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la llamada comunidad internacional". Asimismo, en otro mensaje del mismo mes, escribió: "Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?".

Así las cosas, la portavoz de Mar de Lumes, Helena Carro, ha subrayado que "si el objetivo" de la denuncia es "estender el miedo, no lo van a conseguir". También ha recordado que los servicios jurídicos de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se han encargado de la defensa del activista y de estudiar las opciones legales para "denunciar una actuación de la Guardia Civil arbitraria y políticamente orientada".

"DEBER ÉTICO Y MORAL"

Para Lopes, la Guardia Civil "confunde deliberadamente" los "conceptos de antisionismo y antisemitismo" con el objetivo de "criminalizar la solidaridad". "Buscan equiparar ambos conceptos para silenciar las críticas al sionismo en un momento histórico, en el que la imagen de Israel está cada vez más deteriorada", ha añadido.

Así, Lopes ha insistido en que "el antisionismo es posicionarse contra una ideología racista y colonial" que "sostiene un proyecto de Estado construido sobre la expulsión y la negación de los derechos del pueblo palestino".

En cualquier caso, el activista de Mar de Lumes ha recalcado que su opinión reflejada en los tuits es "compartida por millones de judíos alrededor del mundo" y que por ello estos también sufren acusaciones de ser antisemitas. "La denuncia del sionismo es un mínimo democrático y un deber ético y moral, del mismo modo que lo sería la denuncia del nazismo", ha concluido.

A este acto conjunto en Santiago, organizado por Mar de Lumes, han acudido, por ejemplo, representantes de Compostela por Palestina, del Bloque Nacionalista Galego, de la Confederación Intersindical Galega (CIG), de la Fundación Galiza Sempre, del Movemento Global para Gaza y de Ferrol con Palestina.