Cortada la A-52 a su paso por A Gudiña (Ourense) tras el accidente de un camión a causa de la nieve

Un camión queda cortado invadiendo los dos carriles de circulación de la A-52 a su paso por A Gudiña (Ourense), a causa de la nieve - GUARDIA CIVIL
OURENSE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un camión ha quedado cruzado este martes invadiendo los dos carriles de circulación de la A-52 en dirección a Vigo, a su paso por el municipio ourensano de A Gudiña, en un accidente causado por la nieve.
Tal y como ha informado la Guardia Civil de Ourense, el incidente se ha producido alrededor de las 9,00 horas de este martes en el punto kilométrico 128, provocando daños materiales y sin heridos
Según ha trasladado el Instituto Armado, la maquinaria se encuentra actualmente trabajando para liberar la vía, que permanecerá cortada y con la circulación desviada en el kilómetro 125 hacia la N-525.