La cuarta jornada de huelga paraliza el bus de la provincia de A Coruña en la operación salida de Navidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada de huelga en el sector del transporte por carretera ha paralizado los autobuses de la provincia de A Coruña en un viernes de operación salida de Navidad.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, ha explicado que este viernes se vive un nuevo día de protestas con "tranquilidad" y "con seguimiento mayoritario como los tres días anteriores".

Los piquetes han impedido que circulen autobuses en las principales estaciones de la provincia y de nuevo cientos de pasajeros se han quedado sin poder sus viajes.

López Rei explica que no hubo ningún avance la convocatoria de mediación del pasado jueves, ya que explica que las patronales "se levantaron y se marcharon" con la "disculpa de alguna incidencia que se produce en todas las huelgas". Denuncia que abocan la negociación a "un callejón sin salida".

El sindicalista de la CIG advierte de que ahora trabajarán en un calendario con UGT y CC.OO. para "endurecer" las protestas, con la posibilidad de "contemplar" que acabe desembocando en "una huelga indefinida".

Asimismo, los piquetes han vuelto a impedir este viernes la salida de los servicios mínimos del bus urbano de Santiago de Compostela.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.