Cuatro detenidos por robo con fuerza tras una persecución por Sada (A Coruña)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas como supuestas integrantes de una banda a la que se le acusa de robos por fuerza en el área de A Coruña, entre otros lugares.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado que la detención se produjo el pasado fin de semana --del sábado al domingo-- tras una persecución por Sada (A Coruña).

Los detenidos son varios jóvenes que habrían cometido robos con fuerza en el área metropolitana. Fuentes de la Guardia Civil han ratificado que la investigación sigue abierta.