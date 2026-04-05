Cuatro mujeres afectadas por intoxicación de humo al arder el cuadro eléctrico de un edificio en A Coruña

Camiones aparcados en el parque de Bomberos de A Coruña, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado a raíz de un cortocircuito en el cuadro de luces de una vivienda de A Coruña ha afectado a cuatro mujeres por intoxicación de humo. Además, dos de ellas han sido trasladadas al CHUAC y al Hospital Modelo de A Coruña por el personal sanitario.

Según recoge el 112 Galicia, que recibió aviso de lo sucedido a las 09.15 horas, una fuga de agua produjo el cortocircuito que provocó el fuego. Este, a su vez, derivó en una nueva fuga de agua que afectó al cuarto de los contadores del inmueble situado en la rúa de Fontán.

Minutos antes de las 11.00 horas, los Bomberos de A Coruña avisaron de que el fuego estaba apagado. Fue necesario ventilar todo el edificio porque había mucho humo y una alta carga térmica en las escaleras. En base a su relato, una vecina se vio afectada con síntomas de asfixia porque abrió la puerta de su casa y el humo invadió la vivienda.

Fue atendida en el punto por los profesionales sanitarios y, después, trasladada al centro hospitalario. Además, otras tres mujeres resultaron afectadas, aunque solo una de ellas necesitó también ser evacuada por los sanitarios.

Aparte de los efectivos de extinción y del personal sanitario, fueron igualmente avisados los agentes de la Policía Local y Nacional y los voluntarios de Protección Civil.