'Curtocircuito' regresa a partir del 3 de octubre con una edición reformulada y con parte de la programación online

El evento plantea una propuesta interdisciplinar e incluye más de una treintena de piezas de 22 países

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Curtocircuito' regresa este año con su decimoséptima edición y una propuesta reformulada y reorientada por las circunstancias sanitarias que vive el territorio debido a la COVID-19. De hecho, por primera vez se planteará parte de la programación de forma 'online', que se podrá ver a través de la plataforma 'Filmin'.

El evento se desarrollará entre el 3 y el 11 de octubre y, a pesar de contar con una propuesta diferente en el sentido de formato, no renuncia a la presencialidad. El festival contará con el Teatro Principal, Salón Teatro, Sala Númax y la Sala Capitol como sedes principales, esta última para 'performance' y actuaciones musicales.

Además se mantiene los intercambios profesionales, mesas redondas y con el público a través de una plataforma en línea específica de la que se darán más detalles el próximo lunes.

Pela del Álamo, director del evento, ha incidido en que la organización asume la responsabilidad de mantener la actividad, junto a otros festivales de cine gallego, para "demostrar que la cultura puede ser un lugar seguro" y que "hay que protegerla", al tratarse de un espacio "precario de por sí" y muy castigado por las restricciones de la COVID-19.

De hecho, todas las proyecciones y actos en vivo estarán sometidas a medidas sanitarias muy estrictas, con un aforo limitado al 50% o a un máximo de 60 asistentes, aunque salvo que el comité clínico reformule las restricciones para Santiago y para el sector cultural en próximas fechas.

PROGRAMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

La programación incluirá secciones como 'Longas x Curto', en la que se exhibirán Lúa Vermella de Lois Patiño (2020), Los Conductos de Camilo Restrepo (2020), Zumiriki de Oskar Alegria (2019) y Those That, at a Distance, Resemble Another de Jessica Sarah Rinland (2019). Todas ellas estrenadas en Berlinale, Venecia y Rotterdam, respectivamente.

También se dedicará una parte especial a la figura del director, actor y activista Dennis Hopper, con el primer pase en España de 'Out of the blue', estrenada originalmente en los años 80.

Por otro lado, se incrementa la programación gallega y se mantienen secciones como 'Planeta Gz', 'Supernova' (dedicada a cineastas emergentes) y 'XX novas creadoras', y contarán con la actuación de artistas como Javier Diez Ena, Julián Mayorga, Elías Merino o Amorante.

SOLUCIÓN PARA LA CULTURA

Durante la presentación del festival, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha advertido de que no hay sectores que estén sufriendo un "golpe tan duro" debido a la COVID-19 como el de la cultura y ha instado a buscar una solución que permita contar con "aforos más razonables" y en el aprovechamiento de espacios que no pongan en riesgo su "viabilidad".

Con él ha coincidido el diputado Xosé Lois Penas, que ha lamentado que el sector esté "castigado" casi al mismo nivel que el ocio nocturno, una cuestión que necesita una revisión. En este sentido, ha instado a seguir sacando adelante las iniciativas culturales como Curtocircuito, que evidencian el buen momento que vive la creación y el audiovisual gallego.

El director de Agadic, Jacobo Sutil, ha destacado el compromiso del sector, "muy importante" en estas circunstancias, y ha reivindicado la responsabilidad demostrada tanto por los asistentes como por la organización de estas actividades.